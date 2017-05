Teknologiateollisuus on päässyt kasvuun kiinni

Teknologiateollisuuden yritysten liikevaihto Suomessa oli lähes 69 miljardia euroa vuonna 2016. Kasvua edellisvuotisesta oli noin puoli prosenttia.

Vuoden loppua kohden ja edelleen kuluvan vuoden alussa on kasvu kiihtynyt, ja nousu on koskenut kaikkia päätoimialoja. Yritysten saamien tarjouspyyntöjen määrä on kehittynyt myönteisesti.

– Suomen tilanne on hiljalleen paranemassa mm. kilpailukykysopimuksen ansiosta. Yrityksiltä tuleekin viestejä siitä, että tarjouspyyntöjä saadaan neuvoteltua tilauksiksi entistä paremmin, Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jorma Turunen kertoo.

Teknologiateollisuuden yritykset saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 13 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2016. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa kolme prosenttia suurempi kuin joulukuun lopussa.

– Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan keväällä suurempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, Turunen arvioi.

Ruotsi on yksi EU-maiden vahvimmin kasvaneista talouksista vuoden 2008 jälkeen. Teknologiateollisuuden laskelma osoittaa, että Ruotsissa vuosina 2009-2016 toteutuneella kasvuvauhdilla Suomen bruttokansantuote olisi vuositasolla 40 miljardia euroa nykyistä suurempi.

– Kirittävää siis riittää. Tehtävää ei yhtään helpota se, että investoinnit ovat viime vuosina olleet hyvin alhaisella tasolla, Turunen toteaa.

Rekrytoinnit kasvussa

Teknologiateollisuuden yrityksillä oli maaliskuun lopussa henkilöstöä Suomessa noin 288 000. Henkilöstöä oli vajaa prosentti enemmän kuin keskimäärin vuonna 2016. Lomautusjärjestelyjen piirissä oli 7 000 henkilöä.

- Rekrytoinnit kasvoivat selvästi alkuvuoden aikana. Tammi-maaliskuussa rekrytointeja oli 11 000, kun viime vuonna niitä oli yhteensä 28 500. Yrityksestä riippuen henkilöstöä on joko lisätty tai korvattu eläkkeelle siirtyneitä ja työpaikkaa vaihtaneita, Turunen toteaa.

Suomalaisten teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö tytäryrityksissä ulkomailla kasvoi viime vuonna kaksitoista prosenttia. Samaan aikaan kotimaassa henkilöstö väheni noin prosentin.

Suomalaisilla teknologiateollisuuden yrityksillä oli viime vuonna henkilöstöä kaikkiaan 571 000, josta puolet kotimaassa ja puolet ulkomailla.

Kasvuverkostoista vahvistusta

Kasvuyrityksillä ja teollisuuden uudistumisella on suuri merkitys Suomelle. Kasvuryhmä on keskisuurten kasvuhaluisten suomalaisyritysten liike. Tuloksia on syntynyt lyhyessä ajassa.

– Kasvuryhmän noin 160 yrityksen kokonaisliikevaihto on kasvanut 1,6 miljardia kahdessa vuodessa yltäen viime vuonna 13,5 miljardiin euroon. Kasvu myös kiihtyy. Ryhmän kasvuvauhti tuplaantui viime vuonna 9 prosenttiin. Peräti 40 prosenttia yrityksistä kasvaa vauhtia, jolla liikevaihto tuplataan 5 vuoden aikana, johtaja Laura Juvonen kertoo.

Jotta yrittäjähenkeä ja kykyä kasvaa saadaan vahvistettua laajemmin suomalaisyritysten keskuudessa, Teknologiateollisuus lähtee levittämään Kasvuryhmässä luotua vertaisverkoston periaatetta. Alueellisten kasvuverkostojen toimintaa pilotoidaan tämän vuoden aikana eri puolella Suomea.