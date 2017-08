Kai Mykkänen: Ei riitä että kehitetään huipputuote

Helsingissä torstaina järjestettävä Team Finland -päivä on järjestyksessä jo viides. Tänä vuonna teemoina ovat kansainvälinen myynti, vientikaupan rahoitus sekä ulkomaisen rahoituksen hakeminen. Tilaisuudessa puhuvat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.).

— Suomalaisyritysten tuotteet ja palvelut ovat maailman huippua mutta se, missä etenkin pk-yrityksillä on vielä parannettavaa, on selkeästi myynti ja markkinointi. Ei riitä, että Otaniemessä tai Oulussa kehitetään huipputuote, se pitää saada myös kiinalaisen kuluttajan käyttöön. Yksi Team Finland -päivän pääteemoista onkin myynnin kehittäminen, mitä kaikki TF-palvelut jatkossa tukevat, kertoo Mykkänen tiedotteessa.

Yritysten edustajilla on mahdollisuus yhden päivän aikana tavata 300 Team Finland -asiantuntijaa, jotka ovat saapuneet Helsinkiin 90 maasta. Paikalla on Finnveran, Finpron, Tekesin, ulkoministeriön, ELY-keskusten, Tesin, Keskuskauppakamarin, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomalais-venäläisen kauppakamarin asiantuntijoita.

— Olemme uudistaneet Team Finlandia viime syksystä lähtien, ja suurin yksittäinen uudistus – Finpron ja Tekesin yhdistyminen Business Finlandiksi – toteutuu ensi vuoden alussa. Koko uudistuksen keskiössä ovat suomalaiset yritykset. Jo tähän mennessä Finnveran vientiluottojen ja -takuiden enimmäismääriä on korotettu ja Tekes ja Finpro ovat yhdistäneet yrityksille suunnattua ohjelmatoimintaa. Tulevan maakuntauudistuksen tavoitteena on myös tehostaa yrityksille suunnattua julkista ja yksityistä kansainvälistymispalvelua, kertoo Lintilä.

Yritysten edustajat saavat kuulla tapahtumassa myös 50 vertaisyrityksen kansainvälistymispoluista. Omasta kansainvälistymistarinastaan ovat kertomassa muun muassa Puuroboi, Quuppa, Abloy, Wärtsilä, Medfiles, Vaisala, Planmeca ja Weldemec Marine sekä Suomeen investoimisen näkökulmasta Huawei ja Landis+Gyr.

— Suomalaiset yritykset ovat todella kiinnostuneita kansainvälisestä kasvusta. Osallistuvien yritysten määrä on yllättänyt meidät todella positiivisesti – ilmoittautuneita on yli 600. Suuri osallistujamäärä on selkeä osoitus siitä, että yrityskentässä on kysyntää tapahtumalle, jossa pääsee yhdellä kertaa tapaamaan muita vertaisyrityksiä sekä kymmenien markkinoiden ja eri julkisten kansainvälistymispalveluiden asiantuntijoita. Olemme halunneet, että päivän ohjelmassa yritykset ovat keskiössä jakamassa muille yrityksille omia onnistumisiaan ja oppejaan, kertoo johtaja Jukka Salo Team Finlandista.