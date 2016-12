Rovio-johtaja TE:lle: Taukotilan biljardipöydällä ei ole onnellisuuden kanssa mitään tekemistä

Peliyhtiö Rovion studioiden johtajana tammikuun alussa aloittavan Antti Viitasen mukaan johtaja ei tiedä asioita parhaiten, koska hän ei yleensä tee tuottavaa työtä. Viitanen toteaa Talouselämän haastattelussa, että on siis kuunneltava muita.

Hän kertoo oppineensa, että tiimi ja työpaikka muokkaa esimiestä. Jos tiimissä on luovia hulluja, johtajalle tulee tarve fokusoida. Jos luovuutta ei ole, johtajan on otettava luova rooli.

Hän on myös huomannut, että johtajan pitää tehdä ihmiset työssään onnellisiksi, silloin he tekevät onnellisia tuotteita. Autonomia on hänen mukaansa eräs tekijä, jolla onnellisuutta luodaan.

Hän ei usko, että taukotilan biljardipöydällä on asian kanssa mitään tekemistä.