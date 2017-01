Ekonomisti Talsalle Donald Trumpin "veromuurista": Voi viedä Suomesta työpaikkoja

Donald Trumpin kaavailemat tuontitullit ja -verot vaikuttavat siihen, miten houkuttelevaa tuotannon siirtäminen Yhdysvaltoihin on.

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin verokaavailujen toteutuminen kiristäisi verokilpailua ja tekisi suomalaisyrityksillekin lähdön maailmalle entistä houkuttelevammaksi, arvioi ekonomisti Roger Wessman Taloussanomille.

Wessman kirjoitti aiheesta myös blogissaan.

Investointien tekeminen Yhdysvaltoihin muuttuu aiempaa huomattavasti houkuttelevammaksi, mikäli yritysverojärjestelmä muuttuu presidentti Donald Trumpin haluamalla tavalla, Wessman sanoo.

Republikaanit ovat ehdottaneet muun muassa yritysverojärjestelmän muuttamista siten, että investoinnit olisivat heti täysimääräisesti vähennyskelpoisia verotuksessa. Tällainen muutos näyttää todennäköiseltä.

– Siinä mielessä on syytä uskoa, että verokilpailu kiristyy. Vastaavanlaisia kaavailujahan on jo ollut muualla maailmassa, esimerkiksi Saksassa, jossa on ollut puhetta yritysveron laskusta, Wessman sanoo.

Hänen mukaansa Yhdysvaltain yritysvero, joka on ollut 35 prosenttia, on suhteellisen korkea.

– Joissain osavaltioissa on vielä lisäksi oma yritysveroprosentti. Siten lähdetään liikkeelle tilanteesta, jossa vero on korkeampi kuin Suomessa ja Euroopassa. Kilpailu yrityksistä siltä osin kuitenkin kovenee, ja kannustin maksaa verot Yhdysvaltoihin kasvaa, hän huomauttaa.

Tämä asettaa painetta muulle maailmalle vastata kilpailuun yritysten voittojen kirjaamisesta. Myös suomalaisille yrityksille houkutus lähteä muualle veroja maksamaan kasvaa.

Toinen kysymys on Wessmanin mukaan se, miten vahvaksi muodostuu kannustin siirtää koko tuotanto Yhdysvaltoihin. Tähän vaikuttavat muun muassa Trumpin kaavailemat tuontitullit tai -verot.

– Ne kannustaisivat USA:n markkinoille suunnatun tuotannon siirtämistä USA:han. Ne asettavat kuitenkin paineita dollarin vahvistumiselle, jolloin tuotanto USA:ssa suhteellisesti kallistuu. Keskeinen kysymys siis on, kuinka vahvasti dollarin vahvistuminen siinä tapauksessa kompensoisi tullien tai tuontiverojen vaikutusta.

Wessman sanoo, että nähtäväksi jää, millaisen järjestelmän Trump lopulta onnistuu luomaan.

Jos Trump runnoo läpi tullit, niiden vaikutukset dollariin eivät Wessmanin mukaan olisi yhtä vahvat. Tämä antaisi suuremmat ja hyvin selkeät kannustimet siirtää Yhdysvaltoihin vietävien tuotteiden tuotanto maahan.

– Näin Yhdysvalloista tulee aiempaa sulkeutuneempi markkina.

Wessman sanoo, ettei houkutusta kannata kuitenkaan liioitella, koska monet muutkin tekijät kuten työvoiman kustannukset vaikuttavat yritysten muuttohalukkuuteen.

– Suurempi huolenaihe suomalaiselle viennille on mielestäni se, että jos Yhdysvaltojen toimet laukaisevat kauppasodan, mikä tarkoittaa vastatulleja, koko ulkomaankauppa maailmassa hidastuu ja maailmantalouden näkymät synkkenevät entisestään, Wessman sanoo.