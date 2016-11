Korjauskulut taloyhtiöiden suurin taloudellinen riski

Esimerkiksi verotuksen vaikutukset ja osakkaiden taloudellisen aseman muodostamat riskit nähtiin huomattavasti harvemmin. Kuitenkin esimerkiksi kaupunkikohtaisen verotuksen näki riskinä neljäsosa taloyhtiöiden edustajista.

Monen suomalaisen varallisuudesta suurin osa on kiinni omassa asunnossa. Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero muistuttaa, että taloyhtiön hallituksella onkin suuri vastuu koko talon osakkaiden varojen hallinnasta. Hallitus on vastuussa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus ei kuitenkaan toimi yksin. Isännöitsijällä on suuri rooli taloustoimien toimeenpanossa ja talousarvion toteuttamisessa. Tilintarkastaja ja/tai toiminnantarkastaja ovat tärkeässä roolissa varmistamassa, että taloudenpito sujuu lakia ja yhtiöjärjestystä noudattaen sekä taloyhtiön toimielinten päätösten mukaisesti.

– Hallituksen tärkein tehtävä on olla valppaana: hallituksen kuuluu seurata ja valvoa yhtiön taloudenpitoa, vaikka isännöitsijä tai kirjanpitäjä hoitaisikin käytännön kirjanpidon, seuraisi vastikkeiden maksamista ja hoitaisi maksuliikenteen, Kero toteaa.

Korjaushankkeiden taloudellisten riskien välttämiseksi suunnittelua on tehtävä myös useita vuosia eteenpäin.

– Vuosittaisen talousarvion sekä tilinpäätöksen lisäksi pitkän aikavälin suunnittelu on erittäin tärkeää. Näin pystytään ennakoimaan esimerkiksi korjaustarpeesta tai rahoitusehtojen muutoksista aiheutuvia kuluja hallitusti, Kero sanoo.

Tulokset käyvät ilmi Kiinteistöliiton Turvallinen taloyhtiö -kiertueen yhteydessä teettämästä kyselystä. Kyselyyn vastasi 1700 taloyhtiön edustajaa.