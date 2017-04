Talouseliitti määrittää yhä talouspolitiikan linjat

Väittelijä Markus Ojalan mukaan liberaalin kansainvälisen järjestyksen romahtaminen on edelleen epätodennäköistä huolimatta viimeaikaisista geopoliittisista jännitteistä ja kansallismielisten johtajien näyttävästä esiinmarssista, tutkimuksessa todetaan.

Ojalan väitöstutkimus kohdistuu erityisesti Maailman talousfoorumiin ja Financial Times -lehteen keskeisinä eliittiviestinnän tiloina. Hän tutki 11 vuoden ajanjaksolta Financial Timesiä. Tutkimus tarkastelee, miten ne edistävät politiikan, talouden ja hallinnon eliittien keskinäistä verkottumista ja keskustelua.

Näillä viestintäfoorumeilla eliitit muotoilevat tutkijan mukaan yhteisiä käsityksiä talouspolitiikan suurista linjoista ja kurovat umpeen erimielisyyksiä esimerkiksi markkinahäiriöihin puuttumisesta.

Tutkimus osoittaa, että talouden globalisaatio ja rahoitusmarkkinavetoisen talousjärjestyksen edistäminen ovat läheisesti kytköksissä talouden ja politiikan eliittien väliseen vuorovaikutukseen ja viestintään.

– Toisen maailmansodan jälkeen erityisesti länsimaiset, ylikansallisesti toimivat yhtiöt, pankit ja sijoittajat ovat vetäneet talouden ja politiikan eliittien kansainvälisen vuorovaikutuksen muotoja. Tavoitteena on ollut luoda suotuisa poliittinen maaperä kaupan, markkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttamiselle, Ojala sanoo väitöstiedotteessaan.

– Globalisaation edetessä myös ei-länsimaiset eliitit on pyritty saamaan mukaan kansainvälisiin eliittiverkostoihin, hän jatkaa.

Hänen mukaansa kansainväliset talous- ja politiikkafoorumit ja talouteen keskittyvät joukkoviestimet edistävät kaupan, markkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttamista. Lisäksi ne tukevat voimakkaasti pyrkimyksiä ohjata maailmantaloutta ja reagoida yhteisesti markkinahäiriöihin.

– Näin ne toimivat niin sanotun liberaalin kansainvälisen järjestyksen keskeisinä tukipilareina.

Liberaali kansainvälinen järjestys on perustunut Yhdysvaltojen johtoasemaan ja yhteisesti jaettuihin käsityksiin siitä, että markkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttaminen hyödyttää kaikkia.

– Nämä lähtökohdat kyseenalaistetaan 2010-luvulla yhä voimakkaammin, Ojala toteaa.

VTM Markus Ojala väitöskirja The Making of a Global Elite - Global Economy and the Davos Man in the Financial Times 2001–2011 tarkastetaan 28. huhtikuuta Helsingin yliopistossa.