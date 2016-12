Tuleva yrittäjävähennys asettaa yritysmuodot enemmän samalle viivalle

Eduskunta hyväksyi perjantaina hallituksen esityksen yrittäjävähennystä koskevaksi lainsäädännöksi. Yrittäjävähennys on viisi prosenttia toiminimien, avointen yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tulosta. Käytännössä se merkitsee noin kahden prosentin kevennystä yrittäjien verotukseen.

– Kevennys on tärkeä signaali yrittäjyyden kannustamiseen myös muissa yritysmuodoissa kuin osakeyhtiöissä. On erinomaista, että hallituksen esitys meni eduskunnassa läpi arvostelusta huolimatta, Mikael Pentikäinen sanoo.

Verohallinnon tietojen mukaan Suomessa on noin 176 000 elinkeinoharjoittajaa - toiminimiä, avoimia yhtiöitä ja kommandiittiyhtiöitä. Niistä noin 135 000:lla vuotuinen verotettava tuotto on alle 30 000 euroa. Suurituloisempia, yli 100 000 euron tuloilla toimivia yrityksiä on yrittäjävähennyksen piirissä noin 5000.

Pentikäisen mukaan toiminimet, avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt ovat jääneet jälkeen kannustavasta verokehityksestä.

Vuonna 2014 tuli voimaan yhteisöveroalennus, jossa yhteisövero laski 24,5 prosentista 20 prosenttiin.

– Yhteisövero koskee vain osakeyhtiöitä, kun taas viime hallituskaudella tehdyt pääomaveron kiristykset koskevat kaikkia yritysmuotoja. Muut yritysmuodot jäivät siis verotuksellisesti huonompaan asemaan.

Noin puolet Suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä on muita kuin osakeyhtiöitä.

Yrittäjävähennys otetaan käyttöön ensi vuoden alusta.