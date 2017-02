Saksalaisen kauppakamarin ulkomaanverkosto suomalaisten yritysten käyttöön

Keskiviikkona allekirjoitettu sopimus antaa suomalaisille yrityksille mahdollisuuden ostaa kansainvälistymiseen liittyviä palveluita Saksan ulkomaankauppakamarin AHK:n toimistoilta eri puolilla maailmaa. Verkosto kattaa 90 maata, yli 130 toimipistettä ja 2 000 asiantuntijaa. Palveluiden käyttäminen ei edellytä kauppakamarijäsenyyttä.

– On tärkeää, että pk-yrityksillämme on käytössään parhaat mahdolliset verkostot kansainvälistymiseen. Saksalaisen kauppakamarin verkosto on vahva ja erittäin tervetullut lisä Team Finland -palveluihin, joiden uudistus on käynnissä samaan aikaan, toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) Keskuskauppakamarin tiedotteessa.

Kyseessä on kahden maan kauppakamarien välinen sopimus, jonka suomalainen osapuoli on Keskuskauppakamari. Saksalaisena osapuolena on Saksan teollisuus- ja kauppakamareiden keskusjärjestö DIHK ja Helsingissä toimiva Saksalais-Suomalainen Kauppakamari DFHK.

– Suomalaiset yritykset voivat ostaa Saksan ulkomaankauppakamarin palveluita kaikkialla maailmalla samoilla ehdoilla kuin saksalaisyritykset. Suomalaisille yrityksille tämä on merkittävä mahdollisuus, sillä Saksan ulkomaankauppakamareilla on laaja osaaminen ja kattavat verkostot, toteaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on edesauttanut yhteistyön syntymistä. Ulkoministeriön ja Finpron ohella Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät ja Perheyritysten liitto osallistuvat yhteistyöhön.

AHK-palveluiden hinnat vaihtelevat ja riippuvat kohdemaiden kustannustasosta. Esimerkiksi 6–8 päivän markkina-analyysipaketin hinta vaihtelee 4 500 ja 11 000 euron välillä. Päiväkohtaiset konsultointimaksut ovat 750–1400 euroa.