Yrittäjät: Vain avoin kilpailu tuottaa hyvää laatua ja säästöjä asiakkaalle

Eduskunnan talousvaliokunta antoi keskiviikkona mietintönsä esityksestä uudeksi hankintalaiksi. Suomen Yrittäjien mielestä lakiesitys parantaa markkinoiden toimivuutta ja pienten ja keskisuurten yritysten pääsyä julkisiin hankintoihin.

– Muutoksissa toteutuu hyvin Suomen Yrittäjien pitkäaikaiset tavoitteet hankintojen jakamisesta osiin, sääntelyn yksinkertaistamisesta ja kilpailuhäiriöiden vähentämisestä, varatoimitusjohtaja Antti Neimala Suomen Yrittäjistä kertoo järjestön tiedotteessa.

Pk-yritykset ovat Suomen Yrittäjien mukaan odottaneet lain voimaantuloa, jotta mutkikas kansallinen sääntely poistuisi ja hankittavat kokonaisuudet pienenisivät. Silloin pk-yrityksetkin voisivat osallistua tarjouskilpailuihin ja menestyä niissä.

– Pk-yritysten pahin ongelma julkisissa hankinnoissa on ollut hankintojen keskittyminen. Se on johtunut ostojen kilpailuttamisesta niin suurina kokonaisuuksina, etteivät pienet yritykset ole pystyneet toimittamaan pyydettyä laajuutta. Säännös jakaa hankinnat on tärkein keino auttaa pieniäkin yrityksiä mukaan ja huolehtia markkinoiden monipuolisuudesta, Neimala sanoo.

Muita yrittäjille tärkeitä uudistuksia ovat kansallisten hankintojen sääntelyn keventäminen ja uusi hankintojen neuvonta tarjoajayrityksille. Lisäksi laki kannustaa markkinavuoropuheluun ostajien ja myyjien välillä.

– Tärkeää on myös, että liikevaihtovaatimus voi jatkossa olla enintään kaksi kertaa hankinnan arvo. Taloudellisten vaatimusten kohtuullistaminen tukee pienten yritysten mahdollisuuksia kilpailla isompien kanssa, Neimala toteaa.

Hän muistuttaa, että vain avoin kilpailu tuottaa hyvää laatua ja kustannussäästöjä asiakkaalle.

– Siksi tarvitaan kevyet ja joustavat mutta kuitenkin kattavat yhteiset pelisäännöt, Neimala sanoo.

Lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alkupuolella.