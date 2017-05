Kotitalouksien velkaantuneisuus kasvanut – Suomen Pankki sanoo rahoitusjärjestelmää haavoittuvaiseksi

Suomen Pankki varoittaa, että Suomessa kotitalouksien velkaantuminen on samanlainen huoli kuin Ruotsissa. Ruotsiin verrattuna kuitenkin tilanne on siltä osin vakaampi, että asuntojen hintojen kehitys suhteessa kotitalouksien tuloihin on ollut maltillisempaa. Suomessa ei ole näkyvissä asuntomarkkinoiden ylikuumenemista.

Kotitalouksien yhteenlaskettu velka suhteessa käytettävissä olevaan vuosituloon kohosi vuonna 2016 uuteen ennätyslukemaan, 127 prosenttiin. Suurin osa velasta selittyy asuntovelalla, jota suomalaisilla on 83 prosenttia suhteessa vuotuisiin tuloihin. Asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet.

Suomen Pankki arvioi suomalaisen rahoitusjärjestelmän luotettavaksi ja pankkien vakavaraisuuden hyväksi. "Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvien vakavien häiriöiden todennäköisyys on lähiaikoina pieni", Suomen Pankki arvioi Euro & talous -julkaisussa. Kotitalouksien velkaantumisen myötä kuitenkin rahoitusjärjestelmä on aiempaa haavoittuvampi.

– Kohtuulliset laina-ajat ja lainojen lyhentäminen hillitsevät kotitalouksien velkaantumista, ja niistä on hyvä pitää kiinni myös jatkossa, johtokunnan jäsen Marja Nykänen sanoi keskiviikkona Euro & talous -julkaisun tiedotustilaisuudessa.

Suomen Pankin mielestä makrovakauspolitiikan keinovalikoimaa olisi syytä laajentaa välineillä, jotka varmistavat lainanhakijan riittävän maksukyvyn. Tällaisia keinoja ovat esimerkiksi uusien asuntolainojen tulosidonnainen lainakatto, asuntolainan enimmäispituus ja lyhennysvelvoite.

– On tärkeää, että viranomaisilla on riittävät keinot vaikuttaa siihen, että matalan korkotason aikana mahdollisesti muodostuvat epätasapainot eivät pääse kasvamaan liian suuriksi, Nykänen totesi.