Velallisen suojaosuutta ulosotossa pienennetään

Tämä 0,86 prosentin tarkistus perustuu lakiin kansaneläkkeen ja eräiden muiden etuuksien vuoden 2017 indeksitarkistuksista, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa.

Ulosotossa olevalle velalliselle jää näin suojaosuutena 22,41 euroa päivää kohti. Pienennys 19 senttiä. Lisäksi velalliselle on jätettävä 8,04 euroa päivässä kutakin hänen elatuksensa varassa olevaa perheenjäsentä kohden eli pienennys on 7 senttiä.

Yksinäisen velallisen suojaosuus on siten 672,30 euroa kuukaudessa, joten pienennys on 5,70 euroa.

Myös velkajärjestelyssä olevien velallisten välttämättömiksi elinkustannuksiksi laskettaviin rahamääriin tulee pienennys vuoden alusta. Muutos on 0,86 prosenttia. Esimerkiksi yksin asuvalle henkilölle tai yksinhuoltajalle määrä on ensi vuoden alusta alkaen kuukaudessa 532 euroa. Pienennys on neljä euroa.

Velkajärjestelyssä olevalla henkilöllä on velvollisuus maksaa velkojille suorituksia maksuohjelmaan merkittyjen tulojen kasvusta. Myös tämän lisäsuoritusvelvollisuuden rahamäärä alenee 0,86 prosenttia nykyisestä 1 992 eurosta 1 975 euroon.

Oikeusministeriö on asettamassa työryhmää valmistelemaan lainmuutoksia ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi.