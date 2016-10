S-ryhmä jää Venäjälle ‒ TE: "Mittarit näyttävät parempaan suuntaan"

S-ryhmä aikoo pitää ruokakauppaketjunsa Venäjällä, vaikka toiminta on toistaiseksi tappiollista.

S-ryhmä ei jaa kauppakonserni Keskon näkemystä, jonka mukaan nyt on hyvä hetki katkaista tappiot Venäjällä. Kesko tiedotti osavuosikatsauksensa yhteydessä myyvänsä K-ruokaketjun Venäjällä paikalliselle kilpailijalle Lentalle. Kauppakonserni luopuu 106 miljoonan euron kasvavasta liikevaihdosta, mutta samalla edelleen tappiollisesta liiketoiminnasta.

‒ Kaikki seuraamamme mittarit näyttävät nyt parempaan suuntaan, sanoo SOK:n johtaja Jorma Vehviläinen Talouselämälle.

‒ Öljyn hinta on pompannut pohjistaan, ruplan eurokurssi on vahvistunut, ostovoiman kehitys kääntyi 0,3 prosenttia plussalle toisella neljänneksellä ja investointien lasku on tasoittunut, hän listaa.

Venäjän talouskriisi oli ankarimmillaan vuonna 2015, jolloin bruttokansantuote laski 3,7 prosenttia ja yksityinen kulutus jopa 9,6 prosenttia.

Vehviläinen arvioi, että kehitys on tasaantunut. Pietarin alueella sijaitsevien 17 Prisman ruplamääräinen myynti on polkenut kuluvana vuonna paikallaan, ja ennustelaitokset povaavat reilun prosentin talouskasvua ensi vuonna.

SOK aloitti marketkaupan Venäjällä vuonna 2008 ja laittoi investointinsa jäihin talouskriisin iskiessä 2014.

Nyt yhtiö seuraa markkinoita tarkasti pohtien uusia investointeja. Yhtiön hotelliliiketoiminta Venäjällä kasvaa ja kannattaa, mutta marketkauppa on toistaiseksi tappiollista.