S-ryhmä pitää hintastrategiaansa menestyksenä

S-ryhmän veroton vähittäismyynti kasvoi viime vuonna edellisvuoden 10,8 miljardista 11,02 miljardiin euroon. Operatiivinen tulos parani 265 miljoonasta 290 miljoonaan euroon.

SOK:n pääjohtaja Taavi Heikkilä kertoo olevansa tyytyväinen S-ryhmän operatiivisen tuloksen parantumiseen.

– Päivittäistavarakauppamme onnistui pitämään tuloksensa liki edellisvuoden tasolla, ja muissa toiminnoissamme tulos on kehittynyt hyvään suuntaan. Olen erityisen ilahtunut käyttötavarakauppamme ja hotelliemme tuloskehityksestä, hän toteaa ryhmän tulostiedotteessa.

Heikkisen mukaan "strateginen linjaus laskea ruoan hintaa pienentämällä omaa osuuttaan" on ollut selvä menestys.

– Ruoan hintatason pudottaminen on yhdessä pidentyneiden aukiolojen kanssa kasvattanut selvästi market-kauppamme asiakasmääriä. Myynnin kasvu on osin kompensoinut katteidemme pienentymisen tulosvaikutusta, pääjohtaja Heikkilä sanoo.

Heikkilän mukaan tuloskehitystä ovat tukeneet myös säästöt omassa toiminnassa, Esimerkiksi energia-, IT- ja markkinointikustannuksissa on säästetty. Lisäksi säästöjä on kertynyt kasvaneesta hankintavolyymista ja vähentyneestä hävikistä.

– Tavoitteenamme on vähentää omasta toiminnastamme syntyvää ruokahävikin määrää viisi miljoonaa kiloa vuoteen 2020 mennessä. Jo nyt hävikin määrän väheneminen on tuonut miljoonien eurojen säästöt S-ryhmälle, Heikkilä kertoo.

S-ryhmän osuuskauppojen asiakasomistajat saivat bonusta viime vuoden aikana 353 miljoona euroa, mikä oli kymmenen miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.