Välittäjä varoittaa vanhuksia: Muuttakaa pois omakotitalosta ajoissa

Yhä useampi vanhus elää Sp-Kodin mukaan vanhan ja liian isoksi käyneen asunnon loukussa. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Rantanen neuvookin vaihtamaan asumismuotoa jo silloin, kun oma kunto ja asunnon kunto ovat vielä hyviä.

– Vanhoihin omakotitaloihin on kertynyt korjausvelkaa usein huomaamatta. Harva leskimummo kykenee yksin huolehtimaan jo edesmenneen miehensä muinoin itse rakentaman ison omakotitalon ja pihapiirin kunnossapidosta, hän varoittaa Sp-Kodin tiedotteessa.

Erityisen hankala tilanne on hänen mukaansa maaseudulla omakotitalossa yksin asuvalla vanhuksella. Kuitenkin mitä pidemmälle myynti- ja muuttopäätöstä siirtää, sitä vaikeampaa vanhan talon myyminen ja toiveiden mukaisen uuden asunnon hankkiminen saadulla kauppahinnalla on.

Omakotitaloista tehdään nykyään vain noin 12 000 kauppaa vuodessa, kun kymmenen vuotta sitten tehtiin noin 15 000 kauppaa.

– Vanhojen omakotitalojen myyntiin on vaikuttanut remonttilainan saannin ja ehtojen kiristyminen viime heinäkuussa voimaan astuneen lainakaton myötä, Rantanen arvioi.

Myös kaupungistuminen on hänen mukaansa kasvava ilmiö isoissa kaupungeissa. Yhä useampi arvostaa neliöiden sijaan asunnon sijaintia.

– Lisähaasteita vanhan talon myyntiin tuovat omakotiasumisen viime vuosien aikana tuntuvasti nousseet kustannukset esimerkiksi kiinteistö- ja energiaverojen sekä sähkön hinnan osalta. Myös kertyneestä korjausvelasta johtuvien pakollisten remonttien kustannukset pelottavat potentiaalisia ostajia, Rantanen huomauttaa.

Hän muistuttaa lisäksi, että myös rapistuneissa isoissa kerrostaloasunnoissa on loukussa yksinäisiä vanhuksia. Asuntoa on vaikea saada myytyä järkevään hintaan, jos taloyhtiöllä on korjausvelkaa ja tulossa on isoja kalliita remontteja.