"Nyt näyttää parhaalta moneen vuoteen" – S-Pankki povaa kahden prosentin kasvua

Palkat nousevat hitaasti, mutta veronkevennykset ja työmarkkinoiden piristyminen pitävät huolen siitä, että suomalainen pötkii nyt aiempaa pidemmälle käteensä jäävien eurojen turvin. Vienti nousee tukemaan talouden kasvua. Juuri nyt näyttää parhaalta moneen vuoteen, Timo Hirvonen sanoo. Varainhoitaja ja yksityispankki FIM on osa S-Pankki-konsernia.

Hirvosen mukaan suomalaisten luottamus talouteen on hyvin vahvaa ja yritykset odottavat tuotannon kasvavan. Samaan aikaan maailmantalous on hyvässä vireessä ja suomalaisten yritysten vienti on virkoamassa.

– Jos kaikki palaset loksahtavat kohdalleen, uskomme Suomen talouden kasvavan 2,0 prosenttia tänä vuonna, Hirvonen sanoo.

S-Pankin talousennusteen mukaan Suomen talous kasvaakin tänä vuonna laajalla rintamalla: kotimaisen kulutuksen ja investointien tukema talous alkaa taas vihdoin saada vetoapua viennistä.

– Kilpailukyvyn parantuminen ja vahvistunut tilauskanta kertovat viennin käänteestä, Hirvonen arvioi.

Asuntojen hinnat nousevat maltillisesti

Asuntomarkkinoilla viime vuosien maltillisen kehityksen voi odottaa jatkuvan.

– Asuntojen hinnat nousevat tänä vuonna hieman enemmän kuin viime vuonna, Timo Hirvonen povaa.

Talouden näkymien, suomalaisten luottamuksen ja työllisyyden kasvun lisäksi asuntomarkkinat saavat tukea matalista koroista, eikä Hirvonen ennusta tilanteeseen nopeaa muutosta.

Hirvonen arvioi, että Euroopan keskuspankki EKP tekee ensimmäiset koronnostonsa vasta vuonna 2019. Matala korkotaso pitää lainanhoitokustannukset aisoissa ja tukee asuntojen kysyntää, hän sanoo.

Poliittinen epävarmuus isoin riski

Vaikka Suomen ja koko maailman taloustilanne näyttää tällä hetkellä varsin kirkkaalta, mahtuu talouden näkymiin myös riskejä.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kauppapoliittiset linjaukset ovat toteutuessaan iso riski globalisaatiolle ja maailmankaupalle. Euroopassa puolestaan Italian parlamenttivaalien lopputulos voi pahimmillaan aiheuttaa sekasortoa markkinoilla ja taloudessa.

– Kokonaisuudessaan talouden kehitystä ennakoivien tilastotietojen kohentuminen viittaa kuitenkin maailmanlaajuisen kasvun piristymiseen, Hirvonen toteaa.