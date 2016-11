Pohjoismaiset ratkaisut voisivat Sitran mukaan vähentää päästöjä EU:n verran

Sitra kertoo, että tuoreen Nordic Green to Scale -selvityksen mukaan 15 pohjoismaisella ilmastoratkaisulla maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla vuonna 2030.

Tämä on Sitran mukaan yhtä paljon kuin EU-maat yhteensä tuottavat päästöjä nykyään. Kustannuksiltaan ratkaisujen käyttöönotto vastaisi summaa, jonka verran nyt tuetaan fossiilisia polttoaineita yhdeksässä päivässä.

Sitra on kumppaneidensa kanssa selvittänyt, paljonko päästöjä voitaisiin vähentää, jos parhaat Pohjoismaissa jo nyt käytössä olevat ratkaisut otettaisiin 2030 mennessä laajamittaisesti käyttöön muissa maissa. Nordic Green to Scale -selvitys esitellään Marrakechin ilmastoneuvotteluissa.

– Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa vain, jos kaikki maat toteuttavat sitoumuksensa ripeään tahtiin. Tämä tutkimus osoittaa, että on jo olemassa lukuisia toimivia ratkaisuja, joilla päästövähennysten kustannukset ovat kohtuulliset, kertoo Sitran tiedotteessa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Hän toimii myös Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöministerikokousten puheenjohtajana.

Sitran vanhempi neuvonantaja Oras Tynkkynen puolestaan toteaa, että maailma tarvitsee kokonaan uusia, nopeasti päästöjä vähentäviä ratkaisuja, mutta nykyisillä ratkaisuillakin pääsee jo pitkälle.

– Tarvetta innovaatioille ja uudelle teknologialle ei voi käyttää tekosyynä vitkuttelulle, vaan saatavilla oleviin ratkaisuihin pitää tarttua jo tänään, analyysin tekemistä johtanut Tynkkynen painottaa.

Suomesta selvitykseen valikoitui sellaisia ratkaisuja, joissa olemme Sitran mukaan muita Pohjoismaita edellä. Monet niistä pohjautuvat kansalliseen biomassavahvuuteen.

Sitran kumppaneina selvityksessä olivat Center for International Climate and Environmental Research (CICERO) Norjasta, Pohjoismaiden ministerineuvoston Climate and Air Pollution Group KoL, CONCITO Tanskasta, Stockholm Environment Institute (SEI) Ruotsista ja Islannin yliopiston Institute for Sustainability Studies.