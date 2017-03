Pääministeri Juha Sipilä: Talouspolitiikka on kuin lentokoneen ohjaamista syöksykierteessä

Juha Sipilä (kesk.) totesi Veronmaksajien keskusliiton Vero2017 -päivän puheessaan, että Suomen talouden kymmenen vuoden menetettyä aikaa on verrattu syöksykierteeseen.

Hän muistutti harrastavansa itse lentämistä ja tarkastelevansa syöksykierrevertausta siltä kannalta, mitä lentäjän on vastaavanlaisessa tilanteessa tehtävä.

Sipilä totesi, että syöksykierre on tilanne, jossa lentokoneen toinen siipi menettää kantokykynsä. Silloin lentokone lähtee hallitsemattomaan pyörivään liikkeeseen kohti maata.

Ensimmäinen asia, mikä lentäjän on tehtävä, on saada pyörivä liike loppumaan ja tilanne hallintaan. Se edellyttää tilanteen tunnustamista ja päätöksentekokykyä. Sipilän mukaan tämän vaiheen hallitus on saanut nyt suoritettua.

– Seuraava toimi vaatii vähän uskallusta, Sipilä totesi.

Hänen mukaansa lentäjän on työnnettävä ohjaussauvaa eteenpäin ja päästävä turvallisen lentonopeuden alueelle. Jos lentokone lentää liian nopeasti, se hajoaa. Jos se lentää alle miniminopeuden, kone sakkaa.

Silloin lentovauhtia pitää lähteä hakemaan ohjaamalla konetta edelleen alaspäin. Se edellyttää Sipilän mukaan sitä, että on vielä riittävästi tilaa maahan nähden, ettei "tule multaa suuhun, kun mennään alaspäin".

"Velkaa pitää uskaltaa ottaa"

Sipilän rinnasti lentokoneen vauhdin hakemisen siihen, ettei julkisen talouden velanottoa pidä lopettaa liian nopeasti. Hänen mukaansa talouden kasvuun on haettava vauhtia samalla tavalla kuin lentäjä hakee vauhtia menemällä alaspäin ja kääntämällä vasta sitten lentokoneen jälleen nousuun sopivassa kulmassa kohti tavoiteltua lentokorkeutta.

– Meidän pitää uskaltaa ottaa velkaa sinne 2021 saakka ja tehdä tämä hallitusti, Sipilä totesi.

Hänen mukaansa tarvitaan oikea lentonopeus ennen kuin kone voidaan oikaista ja hakea suurimman nousunopeuden kulmaa.

Sipilä totesi, että uudet leikkaukset olisivat asia, joka ohjaisi talouden koneen jälleen sakkaustilaan.

Sipilä totesi puheessaan, että Suomi tarvitsee noin kahden prosentin bkt:n vuosittaista kasvuvauhtia, jotta hallituksen tavoitteisiin työllisyysasteesta ja velkaantumisen lopettamisesta vuoteen 2021 mennessä päästäisiin.

Sipilä muistutti puheessaan, että uusia työllisyystoimia tarvitaan ja niitä haetaan kevään puoliväliriihessä ja kehysriihessä.

– Julkisen talouden osalta tärkein tavoite on velaksi elämisen lopettaminen vuonna 2021, Sipilä kiteytti.

Hänen mukaansa hallitus on sitoutunut pitämään verotuksen kilpailukykyisenä ja kasvua tukevana.