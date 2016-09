Sijoitusjohtaja KL:lle: Perussuomalaisten heikko kannatus myönteistä sijoittajille

‒ Sijoittajien näkökulmasta katsottuna on myönteistä, että perussuomalaisten kannatus on hallitustaipaleen aikana laskenut. Tämä merkitsee pienempää epävarmuutta EU-jäsenyydestä, sanoo Standard Life Investmentsin sijoitusjohtaja ja salkunhoitaja Ross Hutchison.

Hutchison kommentoi lainamarkkinoita Kauppalehdelle torstaina Edinburghissa Lehman Brothersin konkurssin 8. vuosipäivänä. Amerikkalaisen pankkijätin kaatumisesta alkoi koko maailmaa koetellut finanssikriisi.

Euroskeptisismiä on useimmissa euromaissa niin puoluekentän oikealla kuin vasemmallakin laidalla. Toistaiseksi euroskeptisismin merkittävin seuraus on ollut Britannian brexit-kansanäänestys, jonka EU-eron kannattajat voittivat. Äänestyksen jälkeen punnan arvo on ollut noin viidenneksen halvempi euroon nähden kuin ennen äänestystä.

Standard Life Investmentsin valtionlainoihin sijoittavaa rahastoa luotsaava Ross Hutchison pitää Suomen tarjontaa kiinnostavana mutta harmittavasti viiteryhmässään liian suuren riskin kohteena.

‒ Kun vertaa Suomea Saksaan tai Hollantiin, on Suomen riski isompi. Sijoituskohteena Suomen valtion lainat eivät ole huonoja, mutta niissä on enemmän riskiä kuin Saksan tai Hollannin lainoissa ja siksi kallistumme niiden puolelle.

Hutchison arvioi, että euroalueen alueen ongelma on jäykkä valuutta, joka ei jousta maiden erilaisten tarpeiden mukaan. Silti hänen mielestään eurossa kannattaa pysyä.

– Devalvaatioihin turvautuminen ei ole enää pitkällä aikavälillä kestävää politiikkaa. Valuuttojen jatkuvat devalvaatiot olisivat nollasummapeli, johon ei pidä ajautua.

Suomen EU-jäsenyyden kriitikot vetoavat helposti Ruotsiin ja Norjaan, joiden talous on Suomea paremmassa kunnossa ja jotka eivät ole eurossa.

‒ Vertailu ei ole reilu, koska Suomella ja sen vientisektorilla on ihan eri suhde Venäjään. Suomen ratkaisujen on oltava erilaiset kuin Ruotsin tai Norjan – EU:n sisällä tietenkin, Hutchison sanoo.