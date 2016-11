Teknologiateollisuuden Risto Siilasmaa: Vientivetoinen työmarkkinamalli olisi pitkäaikainen etu

– Mallin keskeisenä tavoitteena on synnyttää lisää työpaikkoja kaikille suomalaisille. Suomalaisten työpaikkojen juuret saavat kasvuvoimansa viennistä kertyvästä kasvusta, Risto Siilasmaa sanoi Teknologiateollisuuden syyskokouksessa tiistaina valmisteilla olevasta vientivetoisesta työmarkkinamallista.

Hän muistutti, että viennistä syntyy palkanmaksukykyä ja rahoituspohjaa myös julkiselle sektorille. Lisäksi vienti luo kasvua kotimarkkinoille.

– Vientiyritykset ovat riippuvaisia kotimaisista palvelualan yrityksistä, ja niiden kustannukset heijastuvat suoraan vientiyritysten kansainväliseen kilpailukykyyn. Siksi tarvitaan vientivetoinen työmarkkinamalli ja kotimaisen kustannustason hallintaa, Siilasmaa totesi.

Vientialoja edustavat liitot ovat keväästä lähtien valmistelleet uutta mallia, jossa ne sitoutuisivat omalta osaltaan taloutta ja työllisyyttä tukevaan työmarkkinatoimintaan.

Siilasmaa toivoo, että liittojen yhteinen valmistelu johtaa ratkaisuun lähikuukausien aikana.

– Kannustan jatkamaan siitä huolimatta, että malli ei vielä saa työmarkkinoilla kaikkien varauksetonta kannatusta. Yritysjohtajana tiedän, että uudistaminen tarvitsee aina edellä kävijyyttä ja rohkeutta. Usein käy niin, että jos muutokset toteutetaan vasta silloin, kun kaikki ovat niistä yksimielisiä, muutos tapahtuu liian myöhään, Siilasmaa muistutti.

Siilasmaan mukaan suomalaisella teknologiateollisuudella on kaikki mahdollisuudet menestyä, kunhan toimintaympäristö on kunnossa.

– Vaikka Suomen taloustilanne on edelleen heikko, on lupauksia kasvusta jo olemassa. Meriteollisuuden ilouutiset tulevista laivaprojekteista sekä Uudenkaupungin autotehtaan isot rekrytoinnit luovat vahvaa uskoa tulevaisuuteen. Suomalainen osaaminen, pitkät teolliset perinteet, huipputeknologia sekä digitalisaatioaste houkuttelevat kansainvälisiä yrityksiä investoimaan Suomeen. Nyt on huolehdittava siitä, ettei tulevia investointeja estetä liian korkealla kustannustasolla, työrauhaongelmilla, monimutkaisella byrokratialla tai ylisääntelyllä, hän sanoi.