Työntekijät: Vaasan Oy syö omaa markkinaosuuttaan leipomojen lakkauttamisella

SEL:n mielestä keskittäminen johtaa hyvin todennäköisesti yrityksen markkinaosuuksien pienenemiseen.

– Tämä on murheellinen päivä suomalaiselle leipurille. Jokainen menetetty työpaikka on liikaa ja nyt niitä menetettiin kerralla valtava määrä. Vaasan Oy:n keskittämispäätöksestä huolimatta lähellä leivotulla tuoreella leivällä on kuitenkin jatkossakin kysyntää ja me toivomme, että näille paikkakunnille syntyy uusia leipomoalan työpaikkoja, joihin ammattitaitoiset työntekijät työllistyvät, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen (vas.) sanoo.

Vaasan Oy:n yt-neuvottelut päättyivät 207 ihmisen irtisanomiseen sekä Kuopion, Tampereen ja Seinäjoen leipomot suljetaan.

– Päällimmäisenä tunteena on suuri pettymys työnantajan toimintaan, on lyhytnäköistä irtisanoa ihmisiä sekä lakkauttaa toimivia ja kannattavia leipomoita, Vaasan Oy:n Tampereen leipomon työntekijöiden pääluottamusmies Tiina Heinonen kritisoi.

SEL:n mukaan kaikilla paikkakunnilla esitettiin työnantajalle vaihtoehtoja, joilla toimintaa voitaisiin jatkaa. Ne eivät kuitenkaan kelvanneet.

– Työnantaja pysyi suunnitelmassaan ja teki päätökset nopeasti, vaikka se olisi voinut siirtää ratkaisun tekemistä joulun yli ja harkita ajan kanssa työntekijöiden esityksiä leipomoiden säilyttämiseksi. Eihän tämä mikään mieltä ylentävä joululahja ollut, Vaasan Oy:n Seinäjoen leipomon pääluottamusmies Ari Ylinen toteaa.

Työntekijät toivovat, että työnantajan irtisanottaville tarjoama uudelleensijoitusvalmennus ei jää pelkäksi sananhelinäksi.

