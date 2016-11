Joka toisella säästöjä yllättävien menojen varalta

Kun kodinkone hajoaa tai arki tuo yllätyksiä tullessaan, suomalainen joutuu pulaan. Alle puolet kertoo selviävänsä yllättävästä tuhannen euron menosta lainaamatta sitä varten rahaa.

– Säästöjen puutteessa yllättäviin menoihin tarvitaan lainarahaa. Erilaiset rahoitustuotteet ovatkin arkipäiväistyneet ja lainarahalla ostamiseen suhtaudutaan aiempaa hyväksyvämmin. Suunnitelmallinen säästäminen on kuitenkin taloudenhallinnan kulmakivi, sanoo johtaja Juha Iskala Intrum Justitiasta.

Suomalaisista 44 prosenttia laittaa kuukausittain rajaa säästöön. Yleisimmät syyt on varautuminen yllättäviin menoihin (63 %), matkustaminen (34 %) ja eläkepäivien turvaaminen (29 %).

Selvästi yleisin talletustapa on säästötili: kaksi kolmesta säilyttää säästöjään tilillä. Rahastoissa on säästöjä 40 prosentilla ja osakkeissa sekä arvopapereissa 28 prosentilla. Myös käteinen raha on yllättävän yleinen säästämismuoto. Lähes joka viides pitää säästöjä tallessa käteisenä.

Joka viides maksanut laskuja lainarahalla

Yhdeksän kymmenestä on sitä mieltä, että laskut on tärkeää maksaa ajoissa. Tunnollisesta suhtautumisesta laskujen maksamiseen kertoo myös se, että ne pyritään maksamaan, vaikka rahaa ei olisi.

Joka viides on lainannut rahaa laskujen maksuun viimeisen puolen vuoden aikana. Useimmiten rahaa on lainattu perheeltä (63 %) tai ystäviltä (25 %).

Suurin osa suomalaisista on sitä mieltä, että lomamatkaa varten pitää säästää rahat etukäteen, mutta lähes joka viides pitää sopivana lähteä lomamatkalle lainarahalla tai osamaksulla. Kulutustavaroiden ostaminen lainarahalla tai osamaksulla pitää sopivana 40 prosenttia.

Asenteet ovat muuttuneet selvästi vuodessa, sillä vuosi sitten lomamatkailu oli sopivaa lainarahalla vain joka kymmenennen mielestä ja kulutustavaroiden hankkiminen joka neljännen mielestä.

Tulokset perustuvat Intrum Justitian raporttiin kuluttajien maksutavoista. Intrum Justitia keräsi tutkimusaineistoa yli 21 000 kuluttajalta 21 Euroopan maasta muodostaakseen kuvan Euroopan kuluttajien jokapäiväisestä elämästä; heidän kulutuskäyttäytymisestään ja kyvystään hoitaa henkilökohtaista talouttaan. Suomessa vastaajia oli 1 014.