S-ryhmän vähittäismyynti kasvoi 2,4 prosenttia 5,46 miljardiin

S-ryhmän koko vähittäismyynti kasvoi tammi–kesäkuussa 2,4 prosenttia 5,46 miljardiin euroon

Ryhmän päivittäistavarakaupan myynti kasvoi Suomessa 1,6 prosenttia 3,37 miljardiin euroon. Jos myös myynti Baltiassa ja Venäjällä otetaan huomioon, niin myynti kasvoi 1,4 prosenttia 3,82 miljardiin.

– Myyntimme Suomen päivittäistavarakaupassa on jatkunut edelleen alan markkinakehitystä parempana. Asiakkaamme arvostavat entistä monipuolisempaa valikoimaa ja edullisempia hintoja. Myös muissa liiketoiminnoissamme on hyvä vauhti päällä. Kasvu on ollut vahvaa muun muassa ABC-ketjussa, kertoo Taavi Heikkilä S-ryhmän tiedotteessa.

Ryhmän liikennemyymälä- ja polttonestekauppa kasvoi 7,7 prosenttia 791 miljoonaan euroon. Matkailu- ja ravitsemiskauppa kasvoi 1,5 prosenttia 382 miljoonaan ja tavaratalo- sekä erikoisliikekauppa 5,1 prosenttia 143 miljoonaan euroon.

Rautakauppa väheni 11,4 prosenttia 92 miljoonaan, mutta loput S-ryhmän myynnistä kasvoi 8,3 prosenttia 238 miljoonaan euroon.