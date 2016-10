Vientitakuut ja luotot ovat tärkeitä uusille laivatilauksille

Saksalaisen telakkayhtiön omistama Meyer Turku on allekirjoittanut aiesopimuksen kahden uuden sukupolven risteilyaluksen tilauksesta yhdysvaltalaisen Royal Caribbean Cruisesin kanssa.

Tiistaina varmistuneet Icon-laivatilaukset vaikuttavat elinkeinoministeri Olli Rehnin mukaan merkittävästi työllisyyteen suoraan telakalla Turussa ja alihankintaketjujen kautta koko Suomessa.

– Kuukauden aikana telakka on saanut neljän risteilijän tilaukset, Rehn muistuttaa työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa.

Tilatut risteilijäalukset edustavat uutta, nesteytettyä maakaasua käyttävien risteilijäalusten sukupolvea. Laivoissa otetaan käyttöön useita innovaatioita, kuten polttokennoteknologia.

Rehnin mukaan telakalla tarvitaan 500 uutta työntekijää, ja saatujen tilausten yhteisvaikutus on yli 15 000 henkilötyövuotta. Lisäksi tilaukset johtavat telakalla laajoihin investointeihin, joiden työllistämisvaikutus on hänen mukaansa merkittävä.

– Tilaus osoittaa telakan ja alihankintaverkoston yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön ja Tekesin kanssa tutkimukseen ja tuotekehitykseen kohdentamien panostusten tuottavan tulosta. Uudet innovaatiot muun muassa energia- ja materiaalitehokkuudessa sekä ennen kaikkea tehokas ja osaava kumppanuusverkosto pitävät suomalaisen risteilijäteollisuuden alan kansainvälisessä kärjessä, Rehn kertoo.

Rehnin muistuttaa, että tällaisissa hankkeissa rahoitus on tärkeä tekijä. Hallitus on nostanut risteilijäviennille tärkeät Finnveran vientitakuuvaltuudet 10 miljardilla eurolla 27 miljardiin euroon, ja vientiluottojen rahoitusvaltuudet on kolminkertaistettu 22 miljardiin.

– Korotukset ovat olleet merkittävä tekijä tilausten saamiseksi maahamme, Rehn toteaa.