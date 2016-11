Vuokra-asuntojen markkinat pirstaloituneet pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinat ovat Realia Managementiin kuuluvan Realia Asuntovuokrauksen pääkaupunkiseudun myyntijohtaja Sari Halkosalmen mukaan pirstaloituneet, kun uudisrakentaminen on lisännyt vuokra-asuntojen tarjontaa.

– Jos hakijalla on valittavana samalla hinnalla ja sijainnilla uusi tai vanha asunto, kyllä hän yleensä valitsee mieluummin uuden. Alueilla, joissa on paljon uudistustuotantoa, vanhaa asuntoa vuokraavan yksityisen vuokranantajan on oltava valmis joko päivittämään asunto tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi tai kilpailtava hinnalla tehdäkseen asuntonsa houkuttelevammaksi, Halkosalmi kertoo Realia tiedotteessa.

Helsingin kantakaupungissa, jossa uudisrakentamiselle ei ole niin paljon tilaa, sijainti taas on kilpailuvaltti.

Halkosalmen mukaan pääkaupunkiseudun vuokra-asuntomarkkina on tällä hetkellä vaikeasti ennustettava.

– Tarjonnan lisääntyessä uudisrakentamisen myötä hyvillä hakijoilla on yhä enemmän vaihtoehtoja. Vuokralaiset jättävät hakemuksia samaan aikaan useista asunnoista, mutta asuntoa ei tarjottaessa välttämättä otetakaan vastaan. Vuokralaiset tiedostavat, että heillä on valinnanvaraa, Halkosalmi kertoo.

Lisäksi vuokra-asuntoa vaihdetaan lisääntyneen tarjonnan vuoksi tasaisemmin ympäri vuoden, kun ennen vuokra-asunnon etsintä painottui voimakkaammin tiettyihin vuodenaikoihin, kuten syksyyn. Hakosalmen mukaan asuntoa etsitään nyt rauhassa.

– Vuokralaiset tietävät, että tarjontaa on riittävästi eikä pikaisia päätöksiä tarvitse tehdä. Tämä liittyy markkinan pirstaloitumiseen sekä tarjonnan ja toimijoiden lisääntymiseen, Halkosalmi sanoo.

Myös Oulun vuokramarkkinoilla vuokra-asuntojen tarjonta on jonkin verran lisääntynyt voimakkaasti kasvaneen uudistuotannon myötä.

– Tarjonta on jonkin verran lisääntynyt voimakkaasti kasvaneen uudistuotannon myötä myös Oulun alueella, kertoo Realia Asuntovuokrauksen vuokravälittäjä Joel Nurkkala.

Hänen mukaansa Oulussa on erityisen tärkeää, että vuokra-asunnot ovat hyväkuntoisia. Toiseksi tärkeintä on oikea vuokrahinnoittelu, ja vasta kolmantena on sijainti.