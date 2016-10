Veikkaus avaa pelikasinoiden lippulaivan Tampereen keskustaan

Raha-automaattiyhdistys on päättänyt sijoittaa uuden kasinonsa Tampereen keskustaan rakennettavaan elämysareenaan, joka on osa Kansi ja Areena -hanketta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen on määrä valmistua vuonna 2020.

Tampereen pormestarin Anna-Kaisa Ikosen mukaan RAY:n päätös rakentaa Suomen toinen kasino elämysareenalle tekee Tampereesta entistä houkuttelevamman matkailukohteen ja luo kaupunkiin runsaasti uusia työpaikkoja.

– Kasinon sijoittaminen Tampereen keskustaan osoittaa, että panostukset kaupungin ja erityisesti keskustan kehittämiseen tuottavat tuloksia, lausuu Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen.

Tampereen kasinolla tulee RAY:n mukaan työskentelemään 80–100 henkilöä. Siellä voi pelata yli sataa kansainvälistä automaattipeliä, noin kymmentä pöytäpeliä sekä käteis- ja turnauspokeria.

– Tampereen kasinosta tulee uuden rahapeliyhtiön lippulaiva , kertoo RAY:n toimitusjohtaja Velipekka Nummikoski yhdistyksen tiedotteessa.

Nummikoskesta tulee uuden Veikkauksen varatoimitusjohtaja, kun RAY:n, Fintoton ja Veikkauksen rahapelitoiminnot yhdistyvät ensi vuoden alussa.

Neuvotteluja kasinon sijaintipaikasta käytiin myös Sokos Hotel Tornin sekä Koskikeskuksen ja Sokos Hotel Ilveksen yhteishankkeen kanssa. Kansi ja Areena -hankkeen vahvuuksiksi osoittautuivat RAY:n mukaan sen sijainti hyvien liikenneyhteyksien äärellä sekä runsas tapahtuma- ja palvelutarjonta.