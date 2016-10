Ranska innostui Brexitistä – perustaa tiimin houkuttelemaan jättiyritykset pois Britanniasta

Ranska aikoo perustaa korkean tason tiimin yritysten houkuttelemiseksi Ranskaan tällä viikolla, kertoo Financial Times.

Tiimin vetäjäksi on tulossa Oxfordissa opiskellut ranskalais-australialainen koneenvalmistaja Safranin hallituksen puheenjohtaja Ross McInnes. Ponnistukseen osallistuvat myös Pariisin alueen parlamentin keskusta-oikeistolainen puheenjohtaja Valérie Pécresse sekä Pariisin sosialistinen pormestari Anne Hidalgo. Tämän on tulkittu osoittavan, että hankkeelle on tukea yli puoluerajojen.

Tiimin on tarkoitus keskittyä yrityksiin, jotka ovat hyötyneet siitä, että Isossa-Britanniassa sijaitsevalla yrityksellä on mahdollisuus perustaa haarakonttoreita ja toimistoja toimintoineen mihin tahansa EU-maahan. Tämä oikeus saattaa olla Brexitin myötä vaarassa.

Esimerkiksi pankkijätti HSBC on vihjannut olevansa valmis siirtämään työpaikkoja Pariisiin. Tiimin on tarkoitus keskittyä teollisuuteen, kaivostoimintaan, energiasektoriin ja laajempiin palvelusektoreihin.

Ranskan presidentti François Hollanden sosialistihallitus muutti maan verosääntöjä jo heti Brexit äänestyksen jälkeen kesällä suotuisammiksi Pariisissa asuville ulkomaalaisille.

– Haluamme rakentaa tulevaisuuden finassipääkaupungin...nyt on aika tulla Ranskaan, pääministeri Manuel Valls totesi heinäkuussa.