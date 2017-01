Ulkomaalaisten osuus vähentyi RT:n jäsenyritysten rakennustyömailla

Järjestäytyneiden pääurakoitsijoiden talonrakennustyömailla keskimäärin joka neljäs työntekijä on RT:n kyselyn mukaan Uudellamaalla ulkomaalainen, kun kolme vuotta aiemmin ulkomaalaisia oli joka kolmas. Muualla Suomessa ulkomaalaisten osuus on laskenut kymmenestä viiteen prosenttiin.

Pääurakoitsijat ilmoittivat kyselyssä paitsi oman työvoimansa myös aliurakoitsijoidensa ja vuokratyöntekijöidensä tiedot.

RT:n työmarkkinajohtajan Tapio Karin mukaan rakentamisen vilkastuminen ei ole perustunut vain ulkomaisen työvoiman suurempaan käyttöön, vaan syntyneistä työpaikoista entistä useampi on mennyt suomalaisille.

– Myös osa ulkomaisista rakentajista on asettunut maahamme pysyvästi ja saanut Suomen kansalaisuuden. Todennäköisesti pakollinen veronumero ja ilmoitusmenettely ovat suitsineet ulkomaisten keikkatyöläisten lähettämistä Suomeen, Kari arvioi RT:n tiedotteessa.

Viime marraskuun alussa RT:n jäsenyritysten talonrakennustyömailla työskenteli kaikkiaan runsaat 46 000 henkilöä, mikä on lähes puolet enemmän kuin kolme vuotta sitten, jolloin kysely tehtiin edellisen kerran. Valtaosa kasvusta on Uudeltamaalta, jossa on käynnissä poikkeuksellisen mittavia hankkeita.

Pääurakoitsijoiden oman työvoiman osuus on vähentynyt 21 prosenttiin. Karin mukaan aliurakoinnin ja vuokratyövoiman käytön yleistyminen on rakentamisessa pitkäaikainen suuntaus, koska niiden avulla toiminta joustaa tehokkaammin nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Aliurakoitsijoilla työntekijöistä on RT:n mukaan huomattavasti isompi osa ulkomaalaisia kuin pääurakoitsijoilla, mutta ulkomaisen työvoiman osuus koko työvoimasta ei silti ole kasvanut samaa tahtia aliurakoinnin kanssa.

Infrarakentamisessa pääurakoitsijoiden oman työvoiman osuus on vähentynyt 45 prosenttiin. Keskimäärin joka kymmenes työntekijä on ulkomailta.

Talonrakennusteollisuuden kyselyyn vastasi 206 yritystä ja infratoimialan kyselyyn 102 yritystä. Vastaukset eivät kata kaikkia RT:n jäsenyritysten työmaita eivätkä lainkaan jäsenkunnan ulkopuolisia työmaita, joten Suomen kaikkia rakennustyömaita koskien tulokset ovat vain suuntaa antavia.