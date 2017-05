Pöyry siirtää taloushallintonsa Puolasta takaisin Suomeen

Yli 30 asiantuntijan rekrytointi alkaa välittömästi yhteistyössä Academic Workin kanssa.

Konsernin talousjohtaja Juuso Pajusen mukaan paras tapa juhlia Suomen merkkivuotta on tuoda Suomeen lisää työpaikkoja.

– Lähes 60 toimintavuotemme aikana olemme nähneet Suomen yli pyyhkäisseen rakennemuutoksen ja sen vaikutukset. Pyrimme nyt osaltamme tuomaan esiin suomalaisen toimivan yhteiskunnan ja oikeudenmukaisen sosiaalisen järjestelmän etuja. Haluamme erityisesti näyttää, että Suomi on hyvä maa elää ja yrittää, Pajunen sanoo.

Päätös taloushallinnon palvelukeskuksen siirtämisestä Puolaan tehtiin vuosien 2011 ja 2012 aikana tilanteessa, jossa hajautetun organisaation ja moninaisten tietojärjestelmien hallinta ja johtaminen oli haastavaa. Toimintoja haluttiin keskittää ulkoiselle kumppanille, koska yhtiössä uskottiin ulkoistamisen luovan edellytykset toimintatapojen yhtenäistämiselle ja joustavalle kasvulle.

– Ulkoistaminen ja keskittäminen ovat toimivia keinoja harmonisoida toimintamalleja. Julkaisimme vuonna 2012 myös vision ja voimakkaaseen kasvuun tähtäävän strategian. Harmonisointi ja prosessien kehittäminen onnistui loistavasti, mikä mahdollisti uuden tietojärjestelmän käyttöönoton. Nyt on tullut aika keskittyä tuottamaan taloushallinnon palveluita itse, Pajunen linjaa.

Pöyry valitsi taloushallinnon palvelukeskuksen sijoituspaikaksi Suomen useastakin eri syystä. Talousjohtaja Pajusen mukaan Suomi on myös kohtuullisen hintainen.

– Sijoitus Suomeen on kannattava millä mittarilla tahansa. Kun tarkastellaan suomalaisen asiantuntijaosaamisen hintatasoa, se saattaa vaikuttaa näennäisesti korkealta, vaikka todellisuudessa se ei sitä olisikaan. Lisäksi on hyvä muistaa saman katon alla työskentelyn edut ja sen tuoma tehokkuus. Työ on joustavampaa, Suomessa on valmiiksi hyvät yhtiön rakenteet ja mikä tärkeintä, erittäin osaavaa työvoimaa tarpeisiimme, Pajunen sanoo.