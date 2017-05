Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallitusjäsenistä huippuluvuissa

Keskuskauppakamarin mukaan nyt naisilla on 27 prosenttia kaikkien pörssiyhtiöiden hallituspaikoista ja 33 prosenttia suurissa.

– Kehitys on edennyt ennätyslukuihin ilman kiintiöitä. Uskoa positiivisen kehittymisen jatkumiseen antaa se, että naisten osuus uusista hallitusvalinnoista on tänä keväänä peräti 35 prosenttia, kertoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituspaikat eivät juurikaan kasaudu, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta selvityksestä Toimiiko hyvä hallinnointi ja avoimuus pörssiyhtiöissä. Pörssiyhtiöiden 768 hallituspaikkaa jakaantuu 660 eri henkilölle – 172 naiselle ja 488 miehelle. Keskimäärin samalla henkilöllä on siis 1,2 hallituspaikkaa suomalaisissa pörssiyhtiöissä.

Kansainvälisesti vertaillen luku on erittäin pieni, vaikka se on hieman noussut viime vuodesta, jolloin hallituspaikkoja oli jäsenellä keskimäärin 1,1. Esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -yhtiöissä hallituksen jäsenillä on keskimäärin 2,1 hallituspaikkaa.

Linnainmaan mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituskäytännöt eroavat jonkin verran kansainvälisistä käytännöistä, eivätkä ainakaan huonoon suuntaan.

– Kansainvälisesti vertaillen meillä on pienet hallitukset, jotka kokoontuvat usein, keskimäärin 14 kertaa vuodessa. Hyvän hallinnoinnin näkökulmasta oleellista on, että hallitukseen valitut jäsenet ovat asiantuntevia ja päteviä ja että heillä on riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen, hän sanoo.

Keskimäärin pörssiyhtiön hallituksessa on 6,2 jäsentä, mutta yhtiön kokoluokka vaikuttaa, sillä suurissa pörssiyhtiöissä luku on 7,9, keskisuurissa 6,5 ja pienissä 5,3.

Linnanmaan mukaan monessa maassa on käytäntönä, että toimitusjohtaja istuu oman yhtiön hallituksessa ja monessa tapauksessa jopa puheenjohtajana. Suomessa tämä on yhä harvinaisempaa. Toimitusjohtaja on oman hallituksen jäsenenä vain viidessä prosentissa kaikista suomalaisista pörssiyhtiöistä.

– Väitteet siitä, että pörssiyhtiöiden johtajat päättäisivät toisilleen myönnettävistä palkoista ja etuuksista, ei pidä paikkaansa. Pörssiyhtiöiden hallituspaikoista vain neljä prosenttia on toimitusjohtajilla, eikä selvityksessämme löytynyt yhtään pörssiyhtiötä, jossa olisi ristikkäinen valvontasuhde toisen pörssiyhtiön kanssa, Linnainmaa selventää.

Keskuskauppakamarin selvityksessä on 123 yhtiötä (28 suurta, 37 keskisuurta ja 58 pientä yhtiötä).