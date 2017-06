POP:n ennusteen mukaan talous piristyy, mutta kuluttajien velkaantuminen jatkuu

POP Pankin mukaan taloudessa näkyy monia positiivisia merkkejä. Maailmankauppa käy selvästi vilkkaampana kuin pitkään aikaan. Alkuvuoden viennin kasvu Suomessa oli erittäin vahvaa.

Myös rakentaminen jatkuu vauhdikkaana ja tänä vuonna valmistuu ennätysmäärä asuntoja. Lisäksi yritysten ja kotitalouksien luottamus talouteen on parantunut.

Bruttokansantuote kasvaa POP:n arvion mukaan tänä vuonna 2,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.

– Kuluttajien luottamus näkyy kulutuksen kasvuna. Kun hinnat ovat kuitenkin nousussa ja kilpailukykysopimuksen myötä sopimuspalkat eivät nouse, laskevat palkansaajien ja eläkeläisten reaalitulot tänä vuonna. Tulojen kasvua nopeampi kulutus merkitsee kotitalouksien velkaantumisen kasvua, arvioi POP Pankin johtaja Timo Hulkko.

Työeläkeläisten tulojen kehitys on heikompaa kuin palkansaajien. Jo viime vuonna työeläkeläisten reaalitulot laskivat hieman, ja ensi vuonna näyttäisi käyvän samoin. Yrittäjien tulokehitys sen sijaan on selvästi myönteisempää. Yrittäjien tulojen kasvu on kuitenkin hidastumassa, kun palkat ja hinnat nousevat.

Työllisyys paranee, hinnat nousevat

Ensi vuosi ei tuo vielä suurta helpotusta työssäkäyvien asemaan. Vaikka palkat jo nousevat, korotukset todennäköisesti jäävät edelleen maltillisiksi. Työllisyystilanne sen sijaan on paranemassa, mikä tukee kulutuksen kasvua.

POP:n mukaan työttömyysaste laskee tänä vuonna 8,5 prosenttiin ja ensi vuonna 8,0 prosenttiin.

– Työllisyys kasvaa tänä ja ensi vuonna vajaan prosentin. Yhteensä työllisten määrä kasvaa kahden vuoden aikana noin 50 000 henkilöllä. Työllisyyden paraneminen alkoi rakentamisesta, mutta on sittemmin laajentunut useille eri toimialoille, Hulkko sanoo.

Kuluttajahinnat lähtivät viime vuonna nousuun. Inflaatio kiihtyy tänä vuonna 1 prosenttiin ja ensi vuonna 1,2 prosenttiin. Tänä vuonna hintojen nousuun on vaikuttanut bensan hinta, joka kääntyy kuitenkin ensi vuonna valuuttaerojen vuoksi euroissa jopa laskuun.

– Ensi vuonna ruuan hinnan lasku Suomessa pysähtyy ja kääntyy maltilliseen kasvuun. Myös asumiskustannukset ja terveydenhuollon hinnat nousevat, Hulkko ennakoi.