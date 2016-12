Pääkaupunkiseudun toimistotilasta käytössä vain seitsemän prosenttia

Pääkaupunkiseudulla on noin kolme miljoonaa neliötä vuokrattavissa olevaa toimistotilaa, joiden käyttöaste tämän vuoden maaliskuussa oli 82 prosenttia. Tieto ilmenee KTI Kiinteistötieto Oy:n vuokratietokannasta.

Luku muuttuu Martelan brändijohtaja Minna Anderssonin mukaan kehnommaksi, kun huomioidaan Rapalin tutkimustulos. Sen mukaan toimitiloista ainoastaan 40 prosenttia on aktiivisesti käytössä. Nämäkin toimitilat seisovat tyhjillään suuren osan ajasta, sillä työtuntien osuus vuoden kaikista tunneista on 22 prosenttia. Näin ollen pääkaupunkiseudun toimistotilojen käyttöaste on ainoastaan seitsemän prosenttia.

Toimistokiinteistöjen ominaisenergiankulutus oli viime vuonna 189 kilowattituntia bruttoalaa kohden. Pääkaupunkiseudulla hukataan siis yli 500 gigawattituntia energiaa vuosittain.

– Jos kaikki tämä energia olisi sähköä, maksaisi hukkaenergia 40 miljoonaa euroa vuodessa. Onko yhteiskunnallamme varaa tällaiseen tuhlaukseen, Andersson kysyy.

Vuosina 2007–2015 pääkaupunkiseudulla yli 40 toimistokiinteistöä eli 200 000 neliötä on löytänyt uuden elämän joko hotelli-, hoiva- tai asuinkäytössä. Uusimpia ovat hotellimaailman esimerkit entiseen poliisilaitokseen valmistuneesta Lilla Robertsista ja Teboilin entiseen pääkonttoriin rakennetusta hotellista.

DTZ Global Office Thermometer 2015 -tutkimuksen mukaan tilankäyttö Helsingissä on Euroopan tehottominta, jopa 21,2 neliötä työpistettä kohden.