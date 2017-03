18 vuoden ajan joka viikko neljäksi päiväksi ulkomaille - AL: Hän on Suomen ahkerin työmatkailija

Konsultti Pasi Mäkelän työstä kertoo Aamulehti. Mäkelä on ollut vuodesta 1999 lähtien työnsä vuoksi neljä päivää viikosta ulkomailla.

Autosuunnittelija veistää autojen fyysisiä muotoja. Mäkelä on työskennellyt kaikissa Euroopan suurissa autotehtaissa: hänen jälkeään näkee Renaulteissa, BMW:issa, Volkswageneissa, Kioissa, Opeleissa, Audeissa ja Hyundaissa. Nykyisin hän työskentelee omalle yritykselleen.

Pasi Mäkelä on ehtinyt optimoimaan matkustamisen ja halpojen lippujen oston moneen kertaan.

Hän pakkaa joka sunnuntai viidet sukat, viidet alushousut ja viisi t-paitaa olkalaukkuunsa. Kaikki ovat mustia, jotta ne voi laittaa samaan pesukoneeseen.

Lentokentillä Mäkelä ei vietä yhtään ylimääräistä minuuttia. Hän on tarkistanut viimeisen mahdollisen ajan, jolla ehtii koneeseen. Hän sanoo olevansa kävelevä sekuntikello, joka on paikalla just eikä aiemmin, ja kävelee koneeseen suoraan. Lentokoneessa hän vain "on."

– Rutiinimatkustajat tuntee kyllä olemuksesta, sillä he ovat "kuolleita", Pasi Mäkelä kuvailee AL:ssä.

Mäkelä huomauttaa kuitenkin olevansa loppujen lopuksi paljon kotonakin. Siellä hän sanoo olevansa todella kotona, paikalla, ei töissä. Työpuhelin ja sähköposti pysyvät viikonloppuisin kiinni.