Sirpa Pietikäinen: Naisyrittäjyydestä on tehtävä selkeä tavoite

Sirpa Pietikäisen mielestä rahoitus, verkottuminen ja tarvittavan koulutuksen saaminen on tehtävä naisyrittäjille helpommaksi.

Hän muistuttaa, että vain 34 prosenttia itsenäisistä ammatinharjoittajista Euroopassa on naisia. Vuodesta 2008, naisyrittäjyys on kasvanut 3 prosenttia. Korkean teknologian yrityksissä työskentelevistä oli vielä pari vuotta sitten reilu 30 prosenttia naisia, ja vain 30 prosenttia startup-yrittäjistä on naisia. Tilanne huononee edelleen startup-yritysten rahoitusta katsottaessa, josta 80 prosenttia menee miesten perustamille yrityksille.

– Asialla on myös selkeä taloudellinen näkökulma. Se, että naiset ovat aliedustettuina yritysmaailmassa tarkoittaa, että iso taloudellinen potentiaali jää toteutumatta. Naisten innovatiivinen kapasiteetti jää hyödyntämättä. Tällä on suora vaikutus bruttokansantuotteeseemme ja meidän kaikkien hyvinvointiin. Ilman naisyrittäjyyttä, emme myöskään pääse EU:n asettamaan 75 prosentin työllisyysasteen tavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä, Pietikäinen toteaa tiedotteessaan.

Kyse ei hänen mielestään voi olla koulutuksesta, kun samaan aikaan enemmän yliopistotutkinnon saaneista on naisia kun miehiä. Tosin koulutuksessa on hänen mukaansa myös tarve kannustaa naisia luonnontieteiden, teknologian, insinööritaidon ja matematiikan alojen aineisiin, joiden parissa he ovat aliedustettuja.

– Tarvitaan selkeitä Euroopan tason aloitteita naisyrittäjyyden lisäämiseksi. Komission on aika tehdä naisyrittäjyydestä prioriteetti ja aktiivisesti huomioida se muissa kiertotalouteen, digiagendaan ja nuorisoon liittyvissä aloitteissa. Euroopan strategisten investointien rahaston tulisi aktiivisesti tukea naisten alullepanemia investointihankkeita. Myös tarvittavat säädökset työn ja perheen yhteensovittamisesta ja sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöissä olisi toteutettava mahdollisimman pian, Pietikäinen painottaa.

Pietikäinen esittää, että komission tulisi päivittää omat naisyrittäjyysohjelmansa. Osana naisyrittäjien rahoituksensaannin helpottamista tulisi naisiin kohdistuvaa yritys- ja rahoitusneuvontaa lisätä niin COSME-ohjelman kun Horisontti-2020 ohjelmaan kuuluvan InnovFinin puitteissa.

– Ja olisihan se myös jo aika pistää pystyyn naisyrittäjien oma koko EU-alueen SLUSH-tapahtuma, hän huomauttaa.