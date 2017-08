Paltan ekonomistien mukaan Suomen talouden kasvukausi jää lyhyeksi

Yksityisten palvelutoimialojen liikevaihto kasvoi alkuvuonna 6,5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikki toimialat ovat kasvussa. Merkittävä osa palvelujen kysynnästä tulee talouden muilta päätoimialoilta kuten kaupasta, rakentamisesta ja teollisuudesta.

Palvelualat ovat olleet kasvussa jo vuodesta 2015. Kasvu nopeutuu tänä vuonna kaikilla palvelutoimialoilla Suomen talouden kasvuvauhdin kiihtyessä. Kuluvana vuonna palvelualat kasvattavat Suomen bruttokansantuotetta noin 1,5 prosenttia, mikä on puolet Suomen talouskasvusta.

Suomen talouskasvun nopeutuminen nojaa ulkoiseen kysyntään. Kansainväliset noususuhdanteet ovat historiassa kestäneet 2–10 vuotta. Maailmantalous on kasvanut nyt jo kahdeksan vuotta. Suomi pääsi kunnolla mukaan kasvuun vasta kuluvan vuoden alussa.

Paltan mukaan Suomen kasvukausi jää lyhyeksi, sillä Suomi kohtaa jonkinlaisen taantuman jo muutaman vuoden päästä.

– Talouden suhdanteet ovat kuin vuodenajat. Ne seuraavat vääjäämättä toisiaan. Suomen taloudessa eletään nyt kevään huumaa, mutta kansainvälinen talous on ehtinyt jo loppukesän puolelle. Suomen kasvukausi jää väkisinkin lyhyeksi. Suomessa nautitaan nyt kasvusta, mutta samaan aikaan pitäisi valmistautua tulevaan. Talvi on tulossa, toteaa Paltan pääekonomisti Matti Paavonen.

Suomen talous on yleensä toipunut selvästi yli taantumaa edeltävän tason. Nyt päästään vaivoin vuoden 2008 tasolle, mikä ei riitä julkisen talouden tervehdyttämiseen ja työllisyyden nostamiseen kestävälle tasolle. Kilpailukykyvelkaa ei myöskään saada kuitattua tämän nousukauden aikana. Tulevaan taantumaan mennään normaalia heikommassa tilanteessa.

Palvelualoille syntyi 15 700 uutta työpaikkaa

Suomen talouden kasvu on vajaan kolmen prosentin vauhdissa. Palveluala kasvaa reippaasti ja tuottaa tänä vuonna puolitoista prosenttia bkt:n kasvusta.

Kasvu näkyy kaikilla palvelutoimialoilla - voimakkaimmin asiantuntija- ja yrityspalveluissa, lentoliikenteessä, henkilöstövuokrauksessa, tietojenkäsittelypalveluissa ja teknisissä palveluissa. Tästä seuraa, että palvelualan työllisten määrä kasvaa ennakoitua nopeammin.

Viime vuonna yksityisten palvelujen työllisten määrä kasvoi 1,7 prosenttia 941 000 henkilöön. Odotukset ovat kuluvana vuonna parantuneet entisestään, ja palvelualalle työllistyvien määrän odotetaan kasvavan. Tänä vuonna uusien palvelutyöpaikkojen määrän odotetaan ylittävän viime vuoden kasvun.

Työvoiman saatavuudesta tulossa kasvun este

Työvoiman saatavuudesta on tulossa kasvun tulppa palvelualoilla, vaikka kasvu on vasta päässyt vauhtiin. Yli 40 prosenttia voimakkaasti kasvavista palveluyrityksistä ilmoittaa hankaluuksista osaavan työvoiman löytämisessä.

Etenkin digiosaajista on pulaa. Työmarkkinoiden dynamiikan saaminen kuntoon ennen seuraavaa laskukautta on tärkeää.

– Ensi viikolla pidettävässä hallituksen budjettiriihessä pöydällä on oikeita asioita. Työvoiman tarjontaa on vauhditettava ja työn vastaanottamisen kannusteet on saatava pikaisesti kuntoon. Perhevapaauudistus, kannustinloukkujen poisto, työttömyysturvan aktivointi, nuorten työllistyminen sekä elinkeinoelämän tarpeisiin perustuvaan ammatilliseen koulutukseen ja ennen kaikkea täydennys- ja muuntokoulutukseen on saatava tavoitteet ja järjestelmään selkeyttä, sanoo Paltan toimitusjohtaja Riitta Varpe.

– Rekrytointiongelmien ratkaisemiseksi nopeasti tarvitaan myös osaajia muista maista. Business Finlandin tulisi ottaa osaltaan vastuuta osaajien rekrytoinnista. Palvelumalli kansainvälisten rekrytointien helpottamiseksi pitäisi saada Viron mallin mukaisesti reippaasti käyntiin ja työperäisen maahanmuuton esteet purkaa, jatkaa Varpe.