Kansainvälinen verovertailu: näin Suomen palkansaajilta otetaan verrattuna kilpailijamaihin

Suomen tuloverotus on varsin progressiivista.

Suomalaista keskipalkkaa eli 42 200 euroa vuodessa ansaitsevan veroprosentti on 2,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Tällä tulotasolla verotus on vertailumaiden viidenneksi kireintä. Suomen palkkaverotus on myös kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista.

Tulokset käyvät ilmi Kansainvälinen palkkaverovertailu 2016 -selvityksestä, jossa vertaillaan työn verotusta 18 OECD-maassa neljällä eri palkkatasolla. Selvityksen on laatinut Veronmaksajain Keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola. Koko raportti löytyy tästä.

Vertailun suurituloisinta, 137 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa peräti 7,8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin muissa Euroopan vertailumaissa keskimäärin. Suurituloisen veroprosentti on kolmanneksi korkein Belgian ja Italian jälkeen.

Tutkimuksen vertailumaat olivat Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Ranska, Saksa, Suomi, Viro, Britannia, Norja, Ruotsi, Sveitsi, Tanska, Australia, Japani, Kanada ja Yhdysvallat.

Selvityksessä olivat siis mukana Suomen tärkeät verrokki- ja kilpailijamaat kuten muut Pohjoismaat, Saksa, Viro ja Britannia.

Palkansaajan työssä etenemistä ja tulojen lisäystä verotetaan Suomessa ankarasti. Keskituloisen palkansaajan 100 euron palkankorotuksesta 47 euroa menee veroihin. Marginaaliveroprosentti on 42 200 euron palkkatasolla Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava.

Kuluvana vuonna tuloverotuksen progressio kiristyi yhä Suomessa, kun pienituloisten palkansaajien verotusta kevennettiin ja suurituloisten kiristettiin.

– Euroopassa veropolitiikka on kääntymässä talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavaan suuntaan. Tästä esimerkkeinä ovat etenkin Belgia ja Itävalta, jotka kevensivät kuluvana vuonna reippaasti palkkaverokiilaa kilpailukykyä ja kasvua tavoittelevilla verouudistuksilla, Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa Veronmaksajain keskusliiton tiedotteessa.