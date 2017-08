"Kreikkalaispoliitikkojen tulisi vihdoin kantaa vastuunsa maan talouden tilasta"

Maailman suurimpiin varainhoitoyhtiöihin kuuluvan Manulife Asset Managementin pääekonomistin Megan Greenen mukaan Andreas Georgioun tuomio asettaa kreikkalaisten taloustilastojen luottavuuden kyseenalaiseksi. Greene kirjoittaa asiasta Politicon näkökulma-kirjoituksessaan.

Georgiou on Kreikan tilastoviranomaisen Elstatin entinen johtaja, joka valittiin tehtävään vuonna 2010. Kansainväliset asiantuntijat ovat kehuneet Georgiouta siitä, että hänen aikanaan maan talouden tilasta kertovien tilastojen luotettavuus parani huomattavasti.

Georgiou muun muassa korjasi Kreikan velkatilastoja siten, että maan budjettialijäämän koko vastasi todellisuutta, josta Georgiouta on syytetty Kreikassa maan tahallisesta vahingoittamisesta. Tilannetta seuraavat ulkomaiset asiantuntijat taas ovat pitäneet Georgioun toimintaa ammattimaisena ja saman linjan jatkumista keskeisenä edellytyksenä sille, että Kreikka voi jatkaa osana euroaluetta.

Greenen mukaan Georgiousta on tullut syntipukki sekä oikeisto- että vasemmistopoliitikoille, jotka yrittävät vältellä vastuuta Kreikan valtavasta velkataakasta ja talouden ongelmista. Hänen mukaansa kreikkalaispoliitikot ovat systemaattisesti levittäneet myyttiä, jonka mukaan Georgiou olisi jollain tapaa syyllinen maan hurjiin velka- ja älijäämälukuihin, ja maan todellinen tilanne olisi parempi.

– Tämä on todellinen ongelma. Jos Kreikan poliittinen luokka ei pysty hyväksymään sitä, että on heidän edeltäjiensä moraalittoman talouspolitiikan sekä sitä peitelleen tilastojen vääristelyn vika, että heidän maansa on ongelmissa, miten he voivat ottaa vastuuta sen kohtalosta ja ohjata Kreikka toipumisen tielle? Green kysyy.

Greenen mukaan Georgioun tuomio nostaa kysymyksiä myös maan instituutioiden itsenäisyydestä. Hän epäilee, että jo neljä kertaa aiemmin syytteistä vapautetun tilastoviranomaisen johtajan tuomion taustalla on oikeuslaitoksen poliittista painostusta. Greenen mukaan edes epäilykset poliittiseen painostukseen alistumisesta saa ulkomaiset sijoittajat varuilleen.

Pääekonomistin mukaan Kreikan ulkomaiset lainaajat ovat pitkään nostaneet esiin huolia siitä, että Georgioun ajojahti asettaa maan taloustilastojen luotettavuuden ja tilastoviranomaisen itsenäisyyden kyseenalaisiksi. Hän pelkää tuomion johtavan siihen, että Kreikan tilastoviranomaisessa suhtaudutaan aiempaa varovaisemmin poliittisesti epäsuosittujen tilastojen julkaisemiseen.

Green varoittaa tilastojen epäluotettavuuden uhkaavan koko euroalueen vakautta.

– Jos euroalueen tilastotieteilijät eivät voi tehdä työtään tai jos euroalueen tilastot menettävät luotettavuutensa, valuutta-alueen yhteisten sopimusten uskottavuus on tiessään, Green sanoo.

– Kreikkalaispoliitikkojen tulisi lopettaa salaliittoteorioiden kanssa flirttailu ja kantaa vihdoin vastuunsa maan kohtalosta – menneestä, nykyisestä ja tulevasta.