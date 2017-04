Osakestrategi KL:ssä: Omistajuus on keskittymässä liiaksi valtiolle ja liian vähän kotitalouksille

Nordnetin osakestrategi ja sijoituskirjailija Jukka Oksaharju arvioi Kauppalehden kolumnissaan, että verrattuna Ruotsiin Suomessa on liian vähän niin sanottua kansankapitalismia.

– Suomessa omistajuus on keskittymässä liiaksi valtiolle ja liian vähän kotitalouksille. Koska lopulta vain hyvätuloisella valtiolla on varaa omistaa, näkyy tuulilasissa riski tytäryhtiötaloudesta, Oksaharju kirjoittaa.

Oksaharjun mukaan suomalaisten pörssiyhtiöiden arvosta on ulkomaisessa omistuksessa jo lähes puolet.

– Koska verosilmukka on kiristynyt suomalaisomistajan kaulalla, ei kansankapitalismi ole nauttinut kummoisestakaan kasvusta.

Oksaharju on huolissaan myös siitä, että nuoria kasvuyrityksiä on myyty varhain ulkomaille. Se on hänen mukaansa vähentänyt pörssilistautumisia, potentiaalisia verotuloja ja työpaikkojen kasvua Suomessa.

– Suomalaisten into myydä yrityksiään ulkomaille johtuu osin verotuksesta, joka lyö riskinottajalle luun kurkkuun. Erityisessä vastatuulessa ovat kotitalouksien omistukset. Ongelmiin lukeutuvat sukupolvenvaihdoksia haittaavat verot, pienten pörssiosinkojen verot ja pitkäjänteisesti omistettujen osakkeiden heikot verokannustimet, Oksaharju kirjoittaa Kauppalehdessä.

– Kannattamaton bisnes kaatuu tietenkin omaan mahdottomuuteensa, oli se suomalaisissa käsissä tai kaukomaiden kapitalistien hallussa. Kotimainen ankkuriomistus on silti tytäryhtiötaloutta vakaampaa elämää.

Oksaharjun mukaan sillä, että riskinottoon luotaisiin kannustavat puitteet, varmistettaisiin hyvinvointiyhteiskunnan säilyminen myös tuleville sukupolville.