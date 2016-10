Ohjelmistoyrittäjät: Työ on asia, joka tehdään, ei paikka, minne mennään

– Selvitysmies Jukka Ahtelan laatima raportti piirtää lupaavan kartan nykyistä merkittävästi joustavampaan työaikalakiin, niin työntekijöiden kuin työnantajienkin hyödyksi, kiittää Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti Työaika, tietotyö ja tulevaisuus: esimerkkinä ohjelmistoala pohjustaa Roihan mielestä erittäin rakentavalla tavalla Suomessa käynnistyvää työaikalain kokonaisuudistusta.

– Jukka Ahtela on onnistunut selvitystyössään erinomaisesti. Raportin suositukset vievät digitalisoituvaa Suomea oikeaan suuntaan, hän arvioi.

Raportti ehdottaa, että yrityksille annetaan lisää mahdollisuuksia työajan joustavampaan käyttöön. Toisaalta raportti puoltaa työntekijöille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa omiin työaikoihinsa.

– Tässä ollaan kaikkiaan edistämässä myönteistä muutosta työelämässä, ja tämä koituu yhtä lailla työntekijöiden kuin yritystenkin hyödyksi, Roiha summaa.

”Sääntelyn annettava tilaa järjelle ja luottamukselle”

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama raportti listaa runsaasti parannusehdotuksia, joilla turha sääntely antaa tilaa työpaikoilla tapahtuvalle järkevälle paikalliselle sopimiselle.

– Selvitysmies Ahtela pohjaa työnsä ajatukseen keskinäisestä luottamuksesta kumpuaville järkeville muutoksille. Sellaiset ovat olleet tyypillisiä juuri ohjelmistoalan usein edistyksellisistä työoloistaan palkituille yrityksille. On upeaa, että esimerkiksi mahdollisuudet työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen paranevat, Roiha sanoo.

– Tältä pohjalta on mitä parasta lähteä yhteistyössä rakentamaan uutta joustavampaa työaikalainsäädäntöä, joka palvelee niin ohjelmistoalaa kuin koko Suomeakin paljon nykyistä paremmin, hän toteaa.

Roihan mukaan raportin lähtökohtana on ollut oivaltava käsitys työn muutoksesta digitalisoituvassa ja globalisoituvassa maailmassa.

– Tässä on tajuttu, mistä on kyse: Työ on asia, joka tehdään, ei paikka, minne mennään. Kun työ- ja elinkeinoministeriössä on nyt todella hyvin kohdillaan ymmärrys digiajan työstä, on mainio hetki lähteä liikkeelle koko työaikalain uudistamisen kanssa, tiivistää Roiha.