TE: Tämä yhtiö ottamassa Nokian paikan Suomessa

Kiinalainen matkapuhelinvalmistaja Huawei tekee rynnäkköä. Se on kasvattanut markkinaosuutensa Suomen matkapuhelinmarkkinoilla peräti neljännekseen.

Talouselämän mukaan kiinalainen Huawei on hyötynyt windows-puhelinten alamäestä. Nokia käytti loppuaikoinaan windowsin käyttöjärjestelmää, ja kun Nokia joutui vetäytymään, androidiin pohjautuva Huawei on nostanut päätään.

– Useimmat, joilla on ollut Microsoftin puhelin, siirtyvät Android-käyttöjärjestelmään. Sen osuus maailmanlaajuisesti on jo noin 85 prosenttia. Ja sen sisällä useimmat luultavimmin Samsungiin, koska se on isoin, sanoo matkapuhelinmarkkinoita analysoiva IDC:n analyytikko Anders Elbak.

Suhteellisesti nopeimmin osuuttaan Suomessa on kuitenkin kasvattanut kiinalainen Huawei. Yhtiö on kertonut kasvattaneensa osuutensa Suomen älypuhelimien myynnistä lähes neljännekseen. Viime vuoden tammikuussa osuus oli Huawein mukaan vaivainen prosentti, huomauttaa Talouselämä.

Viimeksi Huawei on lanseerannut näyttävästi Honor 8 -puhelimen.

Talouselämän mukaan Nokian poistuminen markkinoilta on näkynyt erityisesti Suomessa, jossa matkapuhelinmarkkinan kasvu on hiipunut muita länsimaita nopeammin,