"Tv-katsojat joutumassa sijaiskärsijöiksi" – Nelonen Media jatkaa jakelulupia toukokuulle

Päätös jatkaa aapelioperaattoreiden lupaa jaella Jim-, Liv- ja Hero -kanavia kaapeliverkossa perustuu Nelonen Median mukaan siihen , että neuvottelut ovat kesken.

Taustalla ovat lakimuutokseen liittyvät neuvottelut kaapelijakelusopimuksista sekä kiista Kopioston kaapelioperaattoreille esittämän lisäkorvauksen kattamisesta.

Kaapelioperaattorit Sonera ja DNA ilmoittivat torstaina Nelonen Median kanavien Jimin, Livin ja Heron kaapelijakelun katkaisemisesta helmikuun lopussa. Nelonen Media on nyt kuitenkin jatkanut kanavien jakelulupaa kaapeliverkossa 16. toukokuuta. saakka, jolloin kanavien nykyiset toimiluvat päättyvät.

– Tv-katsojat ovat joutumassa neuvottelujen keskellä sijaiskärsijöiksi. Meidän tärkeimpänä tavoitteenamme on varmistaa keskeytymätön palvelu katsojille ja saada asia ratkaistua neuvotteluteitse. Mitään tiukkaa aikarajaa tälle ei ole. Asiaa selvittämään asetetun OKM:n työryhmän määräaika päättyy 27.2. eikä ole realistista, että uudet sopimukset on neuvoteltu samana päivänä kuin työryhmä antaa raporttinsa, kertoo Nelonen Median kuluttajaliiketoiminnasta vastaava Lassi Tasajärvi.

Kiista alkoi, kun Kopiosto esitti kaapelioperaattoreille vaatimuksen erillisestä lisäkorvauksesta sisällön jakelusta kaapeliverkossa. Kaapelioperaattoreille tämä olisi ylimääräinen kustannus katettavaksi, ja kaapelioperaattorit ovat vaatineet, että tv-yhtiöt vastaavat jakelun lisäkorvauksesta niiden puolesta.

– Meidän näkemyksemme mukaan uusi maksu on perusteeton, sillä tv-yhtiö on jo kertaalleen maksanut ohjelmien tuotannon kustannukset kotimaisille tuotantoyhtiöille ja jakeluoikeuksista ulkomaisten ohjelmien myyjille. Tästä on olemassa myös eurooppalaisia ennakkopäätöksiä, Tasajärvi painottaa.