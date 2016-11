Naisten yrittämisen esteet raivattava

Tätä mieltä ovat Maa- ja kotitalousnaiset, Suomen Yrittäjänaiset ja Taitoliitto.

Liitot painottavat pk-yritysten olevan Suomen ja Euroopan unionin selkäranka. Liki 85 prosenttia uusista työpaikoista EU:ssa syntyy jo pk-yrityksiin. Liittojen mukaan Akilleen kantapää muodostuu nyt siitä, miten naisia saadaan yrittäjiksi, miten palkkatyö ja yrittäminen yhdistetään ja millaista veropolitiikkaa harjoitetaan.

Suomen Yrittäjänaisten puheenjohtaja Seija Estlander sanoo suomalaisten naisten olevan yhä heikosti noteerattu voimavara, joka kannattaisi ottaa täysillä käyttöön sekä yrittäjinä että työntekijöinä.

– Noin puolet väestöstä on naisia, mutta yrittäjistä naisia on vain noin kolmannes. Se on suorastaan absurdia, varsinkin kun naiset ovat meillä koulunsa käyneet ja naisten opinnot maksetaan verorahoilla siinä missä miestenkin, hän sanoo.

Estlander arvioi pienten firmojen spurttaavan kasvuun, kun arvonlisäveron alaraja nostetaan 10 000 eurosta 50 000 euroon. Hän muistuttaa, että Viro on jo päättänyt nostaa alvin alarajan 40 000 euroon.

Alvin alarajan nostoa puoltaa meillä myös Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tuore tutkimus. Naisvaltaisten alojen kasvu, työllistäminen ja kansainvälistyminen vaativat vauvalaskun tasaamisen jatkamista.

– Lisäksi yrittäjän sosiaaliturva on petrattava sellaiseksi, ettei yrittäjäksi ryhtyminen enää pelota, Estlander toteaa.