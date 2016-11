Naiset nousevat yritysten hallituksiin, mutta harvoin liiketoimintajohtoon

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on ennätyskorkealla, suurissa pörssiyhtiöissä 32 prosenttia ja kaikissa 25 prosenttia.

Syynä on naisten vähyys uusien yhtiöiden johtoryhmissä ja pudotus pienissä yhtiöissä. Suurimman toimialan, teollisuustuotteet ja -palvelut, liiketoimintajohdossa nainen on harvinaisuus. Tulevaisuus lupaa kuitenkin muutosta, kun naisten osuus johtoryhmissä on suurempi nuoremmissa ikäluokissa kuin vanhemmissa.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin tuoreesta naisjohtajaselvityksestä, joka kattaa kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt ja on järjestyksessä kuudes.

Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on ennätyskorkealla, suurissa pörssiyhtiöissä 32 prosenttia ja kaikissa 25 prosenttia. Osuus on noussut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuosivauhtia.

Naisten osuus suomalaisten yhtiöiden hallituksissa on kolminkertaistunut viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana. Vielä vuonna 2003 ainoastaan seitsemän prosenttia pörssiyhtiöiden hallituksen jäsenistä oli naisia.

Yrityksen koolla on merkitystä naisten osuuteen hallituksissa. Suurissa pörssiyhtiöissä on naisia hallituksissa 32 prosenttia, keskisuurissa yhtiöissä 26 prosenttia ja pienissä 20 prosenttia.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaan mukaan naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on EU:n ja maailmankin huipputasoa ilman kiintiöitä.

Pörssiyhtiöissä on naisia toimitusjohtajina nyt ennätysmäärä, viisi. Sen sijaan johtoryhmissä naisten osuuden vuosia jatkunut tasainen kasvu on taittunut, naisia on nyt 20 prosenttia johtoryhmistä, kun heitä viime vuonna oli 21,5 prosenttia.

Naisten osuuden negatiivista kehitystä johtoryhmissä tänä vuonna selittää kaksi tekijää: uusien pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on naisia vain kymmenen prosenttia, ja naisten osuus pienten pörssiyhtiöiden johtoryhmissä on laskenut viimevuotisesta selvästi, neljä prosenttiyksikköä. Positiivista on se, että suurissa pörssiyhtiöissä naisten osuus johtoryhmäpaikoista on kääntynyt nousuun.

– Uusien pörssiyhtiöiden johdon miesvaltaisuus kuvaa naisten puutetta kasvuyritysten perustajissa. Tämä kertoo myös siitä, että kiintiöt saattaisivat olla merkittävä pörssilistautumisen este, toteaa Linnainmaa.

Naisia yhä vähän liiketoimintajohdossa

Naisten osuus liiketoimintajohdossa on kääntynyt laskuun, sillä tänä vuonna johtoryhmien liiketoimintajohtajista kymmenen prosenttia on naisia, viime vuonna 11 prosenttia. Eniten naisia liiketoimintajohdossa on terveydenhuolto-, kulutustavarat ja -palvelut sekä energiasektoreilla.

Sen sijaan suurin toimiala, teollisuustuotteet ja -palvelut, ei näytä löytävän naisia johtamaan liiketoimintojaan, kun naisten osuus on lähes olematon, kolme prosenttia. Perusteollisuudessakin naisten osuus liiketoimintajohdosta on tähän verrattuna yli nelinkertainen, 13 prosenttia.

– Jos teollisuustuotteet ja -palvelut -sektori jätetään laskuista pois, olisi naisten osuus liiketoimintajohdosta puolta suurempi, 15 prosenttia, Linnainmaa toteaa.

Johtoryhmän jäsenet ovat iältään 29–74-vuotiaita. Naisten osuus johtoryhmän jäsenistä on selvästi sitä suurempi mitä nuoremmista ikäluokista puhutaan. Alle 40-vuotiaista johtoryhmän jäsenistä naisten osuus on noussut jo 30 prosenttiin. Vuonna 2013 naisten osuus samassa ikäluokassa oli ainoastaan 21 prosenttia.

Vastaavasti nuoret naiset suuntautuvat selvästi enemmän liiketoimintajohtoon. Alle 40-vuotiaiden ikäluokasta yli puolet naisista toimii liiketoimintajohdossa. Vanhemmissa ikäluokissa tämä osuus vähenee selvästi.

– Useamman vuoden jatkunut myönteinen kehitys nimenomaan nuoremmissa ikäluokissa valaa uskoa tulevaisuuteen. Toisaalta vastaavaa kehitystä ei ole vielä nähtävissä vanhemmissa ikäluokissa, mikä herättää hieman huolta siitä, mitä tapahtuu parhaassa uranosteessa oleville naisille sen jälkeen, kun he ylittävät 40. ikävuoden, toteaa Keskuskauppakamarin lakimies Antti Turunen.