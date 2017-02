Maataloustuottajat: WWF sortuu populismiin ja osatotuuksiin

MTK:n mukaan suomalaisen tuotannon keskeisimmät vahvuudet on lakaistu maton alle.

– Lihantuotannon vahvuus Suomessa on eläinten hyvä hoito, minkä vuoksi eläimiä ei tarvitse turhaan lääkitä antibiooteilla. Muualla maailmassa antibioottien holtiton käyttö muodostaa uhan myös ihmisten terveydelle. Meillä veden riittävyys ei ole ongelma, eikä sademetsiä raivata lihantuotannon tieltä, sanoo MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Suomen maatalouden osuus maailman kasvihuonekaasuista on 0,01 prosenttia. Nykyistäkin ympäristöystävällisempi maatalous tehdään teknologian ja tuottavuuden kehityksellä.

– WWF ei tunnista vahvuuksiamme, mutta onneksi maatilamme ovat ottaneet itse haasteen vastaan. Teknologia ja tuottavuus etenevät vinhaa vauhtia. Maatalousyrittäjät ansaitsevat kiitoksen ja kannusteita, eivät jatkuvaa mustamaalausta. Suomalainen liha on jo vastuullisempaa, laatulihaa, siksi Suomessa kannattaa panostaa lihantuotannon kehittämiseen ja kasvuun, Marttila sanoo.

Hänen mukaansa on hyvä, että WWF on antanut tuotteille eri sävyjä ja kotimaisuuden vahvuuskin on joskus keltaisena. Kaikki kasvisproteiinit ympäri maailmaa tuskin kuitenkaan ansaitsevat vihreää leimaa.

– Merkittävä osa maatalousmaastamme on ravitsemuksellemme ja huoltovarmuudellemme tärkeän kotieläintuotannon rehujen viljelyalana, joka ei sääolosuhteiden tai maaperän takia sovellu kasvisten tai leipäviljan viljelyyn, MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietola sanoo.

Hän huomauttaa myös, että lihansyönnin tai muun suomalaisen ruuan kulutuksen vähentämisellä ei ole tosiasiallista tekemistä Itämeren suojelun kanssa. Kotieläintalous tukee myös maaseudun monimuotoisuutta.

– Ruokavaliostaan ei tarvitse stressata, mikäli suosii suomalaista, syö kohtuullisesti ja monipuolisesti sekä välttää ruokahävikkiä, Marttila summaa.