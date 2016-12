Työnhakijat pitävät myyntialan avoimia paikkoja humpuukina – "yli 50-vuotias on ongelmajätettä"

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten liitto MMA on yrittänyt selvittää, miksi myyntialalla on yli tuhat työtöntä, vaikka avoimia myynnin työpaikkoja on liki kolmetuhatta.

Marraskuussa toteutettuun verkkokyselyyn vastasi 900 ihmistä, joista yli 400 kertoi omin sanoin kokemuksistaan työnhakijana.

– Suurin osa vapaista myynnin ammattilaisten paikoista on täyttä humpuukia, arvioi eräs vastaaja. MMA:n mukaan kyselyn tulos vastaa tätä näkemystä.

Huono palkkaus, työn tarjoavien yritysten epäluotettavuus ja ikäsyrjintä ovat vastaajien mielestä suurimmat syyt siihen, että työnhakijat ja avoimet työpaikat eivät myyntialalla kohtaa.

Vastausten perusteella MMA arvioi, että osa myynnin avoimista työpaikoista on joko täysprovisio- tai piiloyrittäjätyöpaikkoja, joissa työntekijä vastaa itse työn tekemisen kustannuksista ja riskeistä.

– Yritykset eivät palkkaa myyjiä, vaan koittavat ulkoistaa myynnin edustajille, joiden pitäisi tehdä kaikki markkinointi ja saada kaupaksi huonokin tuote, kertoi eräs vastaaja. Toisen mukaan hyväksikäyttäjiä on todella paljon.

Vastaajat ovat MMA:n mukaan myös kiinnittäneet huomiota siihen, että jotkut yritykset hakevat myyntityön tekijöitä kaiken aikaa. Joittenkin työnantajien toiminnan luonnekin herättää epäilyksiä.

Osa vastaajista kertoi, että työpaikkailmoitus ei vastannut käytännön työtehtävää. Myös ikäsyrjintää oli kokenut moni.

– Yli 50-vuotias on ongelmajätettä työmarkkinoilla, totesi 55-vuotias miespuolinen työnhakija.

Toisen vastaajan mukaan työnantajat ja rekryfirmat hakevat vain vastavalmistuneita halpoja resursseja.

– Kokemus ja näytöt ovat tällöin käytännössä wc-paperia.

MMA:n tutkimukseen vastanneista noin 700 on työssä ja 170 työttömänä. Vastaajista 368 oli hakenut vain itseään kiinnostavia työpaikkoja. Useita erilaisia myynnin työpaikkoja hakeneita oli joukossa 174.

Kun työpaikkaa hakiessa seuraavilla kriteereillä oli kyselyn mukaan eniten merkitystä: mielenkiintoinen työtehtävä, mielenkiintoinen työnantaja, maantieteellinen sijainti ja palkkaus.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten liittoon MMA:han kuuluu 27 000 jäsentä, jotka työskentelevät myynti-, markkinointi- ja ostotehtävissä.