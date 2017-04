TE: Hotellimiljardööri kertoo oppinsa menestymiseen: palkkaa itseäsi taitavampia

Anna Sigvardsson / Svenska mässan [CC BY 3.0]

Petter Stordalen on Pohjoismaiden suurimman hotelliketjun Nordic Choice Hotelsin johtaja, joka omistaa kolme hotellia myös Helsingissä. Hän kertoo Talouselämän haastattelussa vinkkinsä menestymiseen yritysjohtajana.

– Palkkaa itseäsi taitavampia ihmisiä ja anna heidän tehdä parhaansa, hän neuvoo TE:ssä.

Stordalenin mukaan esimerkiksi hänen omistamansa ketjun hotellikonseptit eivät tule johtajan kynästä, vaan suunnittelijoiksi pitää valita nuoria, jos haluaa kehittää tulevaisuuden hotelleja.

Petter Stordalen suhtautuu poikkeuksellisesti myös yrityksen jättäviin työntekijöihin.

– On oltava nöyrä. Jos erittäin hyvä työntekijä lähtee, kohtele heitä hyvin. He saattavat rakentaa uuden Nordic Choice Hotelsin ja jos olet ollut heille ystävällinen, ehkä he ottavat sinut omistamaan pienen osan, hän sanoo.