Varoitus kalliiden asuntojen vyörystä: Ostajista ei takeita

Asuntorakentaminen on Timo Metsolan mielestä tällä hetkellä ylikuumentunut, ja hän haluaa varoittaa siihen liittyvistä riskeistä.

– Tällä hetkellä rakennettavat asunnot ovat yksikkö- ja neliöhinnaltaan huomattavan kalliita. Vaikka asunnoista on erityisesti pääkaupunkiseudulla pulaa, ei ole takeita, että näin suurelle vyörylle uusia kalliita asuntoja löytyy yhtä aikaa ostajat. Varsinkin kun lisää on tulossa ennennäkemättömän kovaa tahtia, Metsola toteaa tiedotteessaan.

Hän mukaansa kalliiden, juuri valmistuneiden vuokra-asuntojen kysyntä yskii jo pahasti.

– Pragmaattisesti voidaan todeta, että klassiset kuplan merkit täyttyvät, kun muuten heikossa taloustilanteessa rakennetaan halvalla velkarahalla ennätyksellisen paljon. Pisteenä i:n päällä on yleisesti ympäri maailman tehty havainto siitä, että juuri kuplan paisuessa on taipumus myös rakentaa erityisen paljon erityisen korkeita rakennuksia, Metsola muistuttaa.