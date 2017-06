Metsien inventoinnin mukaan puuston kasvu noussut edelleen

Vuosien 2009–2013 mittaustulokseen verrattuna puuston määrä on lisääntynyt 110 miljoonaa kuutiometriä. Sekä männyn, kuusen että lehtipuuston määrä on lisääntynyt, kertoo Luonnonvarakeskus Luke VMI12-inventoinnissaan.

Tuorein mitattu puuston vuotuinen kasvu on 109,9 miljoonaa kuutiometriä. Luken tilastotietojen mukaan puuston vuotuinen kokonaispoistuma vuonna 2015 oli 82 miljoonaa kuutiometriä.

Tuoreen tilastotiedon mukaan viime vuoden hakkuiden ainespuukertymä nousi 62 miljoonaan kuutiometriin. Tällaisilla hakkuumäärillä lähes neljäsosa vuotuisesta kasvusta jää lisäämään puustopääomaa. Edellisessä inventoinnissa mitattu puuston vuotuinen kasvu oli 105,5 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäys on pääosin mäntyä.

Pohjois-Suomessa – Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa – metsät järeytyvät nyt vauhdilla. Varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien yhteenlaskettu osuus puuntuotannon metsämaasta on viimeisen kymmenen vuoden aikana noussut 29 prosentista 38 prosenttiin.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun määrä on Etelä-Suomessa lisääntynyt ja on nyt keskimäärin 4,3 kuutiometriä hehtaarilla. Pohjois-Suomessa lahopuun määrä on pienentynyt edellisistä mittauksista, mutta on edelleen selvästi korkeampi kuin Etelä-Suomessa, 7,3 kuutiometriä hehtaarilla.