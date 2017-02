Metsäteollisuus vaatii hallitusta laittamaan talouden rakenteet kuntoon

Metsäteollisuuden mukaan hallituksen on otettava EU:n energia- ja ilmastopolitiikassa sekä metsien käyttöön liittyvässä EU-sääntelyssä aktiivinen ja kilpailukykyä parantava ote.

– Kauppapolitiikalla on edistettävä vapaakauppaa ja mahdollistettava metsäteollisuustuotteiden sujuva vienti ja tuonti. Tiiviit kahdenväliset yhteydet Venäjälle ovat tärkeitä: investointien myötä ja raaka-aineen tarpeen kasvaessa on puun saanti Venäjältä turvattava, järjestö vaatii.

Metsäteollisuus vaatii myös jatkamaan julkisen talouden tasapainottamista.

– Verotuksen on oltava ennustettavaa ja yrittämiseen kannustavaa. Yhteisöverokanta on säilytettävä kilpailukykyisenä. Työmarkkinoiden toimivuutta on parannettava. Työaikalain ja vuosilomalain uudistamisen tulee vähentää työmarkkinoiden jäykkyyksiä. Perhevapaajärjestelmän muutos ei saa lisätä työnantajien kustannuksia.

Julkisen talouden tasapainottamisessa pitää Metsäteollisuuden mukaan vauhdittaa rakenneuudistuksia, jatkettava kilpailukykyä sekä vientiä ja investointeja vahvistavaa talouspolitiikkaa. Myöskään teollisuuden kustannustaakkaa ei saisi kasvattaa.

Koulutuspolitiikka ja TKI-toiminta keskiöön

Koulutuspolitiikassa Metsäteollisuus vaatii oppisopimusjärjestelmän kehittämistä joustavammaksi ja tehokkaammaksi. Byrokratian vähentämiseksi oppisopimustoimistojen tehtävät pitäisi siirtää koulutuksen järjestäjien hoidettaviksi.

Metsäteollisuus vaatii toteuttamaan myös ammatillisen koulutuksen reformin.

– Rahoitusmalli on muutettava tulosperusteiseksi, ammatillista koulutusta ei tule siirtää maakuntahallinnon alaisuuteen ja koulutuksen resurssien ohjaus tulee olla valtakunnallista.

Korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä on vahvistettava ja korkeakoulujen profilointiin on kannustettava nykyistä enemmän.

Tutkimus, kehitys ja innovaatiot on tuotava vahvemmin hallituksen ohjelmaan. Julkista TKI-rahoitusta on myönnettävä myös suurten yritysten metsäbiotalouden hankkeisiin. Innovaatioiden demonstrointiin ja kaupallistamiseen on saatava enemmän julkista rahoitusta.

Ja sääntelyn purkua

Metsäteollisuuden mukaan Sujuvoitetaan säädöksiä -kärkihanketta on vietävä määrätietoisesti eteenpäin.

– Sääntelyä on perattava, purettava ja uudistettava. Sähköisiä lupa- ja valvontajärjestelmiä on kehitettävä määrätietoisesti kohti yhden luukun mallia. Myös lupien maksimikäsittelyajat on otettava käyttöön. Yhden luukun lainsäädäntöhanke on toteutettava laajalla soveltamisalalla. Viranomaisten keskinäisten valitusten määrä on minimoitava, järjestö vaatii.

Niin ikään etujärjestö vaatii liikenneverkon pitkäjänteistä kehittämistä ja alemman tiestön turvaamista.

– Rautateiden raakapuuterminaalien toinen vaihe on toteutettava, väylämaksu ja ratavero on poistettava. Teollisuudelle on kompensoitava mahdollisesta lisäsääntelystä ja verotuksesta aiheutuvat lisäkustannukset, dieselveron palautusjärjestelmä on otettava käyttöön, Metsäteollisuus listaa vaatimuksiaan.