Metropolian sähköautohanke kiinalaisten kanssa alkaa

Metropolia kertoo, että nyt alkava kehitysprojekti on yhteistyön ensimmäinen konkreettinen askel AET:n kanssa. Projektisopimus allekirjoitettiin syyskuussa. Projektissa suunnitellaan ja toteutetaan uudenlainen sähköajoneuvon prototyyppi.

Yhteistyötä varten Metropolian Kalevankadun kampukselle on perustettu tutkimus- ja kehityskeskus, jossa työskentelee Metropolian ajoneuvoalan nykyisiä ja vanhoja opiskelijoita sekä henkilöstöä.

AET on Metropolian mukaan ryhmä yrityksiä, jotka ovat tunnettuja teollisuuden ja erityisesti ajoneuvoteollisuuden ratkaisujen toimittajina. Autoteollisuudessa AET on merkittävin automaatioratkaisujen toimittaja Kiinassa. Yhtiöllä on myös omaa paikallista sähköajoneuvojen tuotekehitystä ja valmistusta. Metropolian ja AET:n solmittiin jo syksyllä 2014.

– Kiinan valtio tukee suuresti kotimaisten sähköisten ajoneuvojen valmistamista, joka nopeuttaa sähköajoneuvomarkkinan paikallista kasvua. AET haluaa hyödyntää osaamistamme sähköautoilun saralla, saadakseen tuotteita markkinoille tarvittavan nopealla aikataululla, kertoo projektipäällikkö Ville Eskelinen Metropoliasta tiedotteessa.