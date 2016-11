Media-alalla pientä kasvua ensi kerran vuosiin

Tämän vuoden toinen ja kolmas neljännes olivat rahtusen positiivisia edellisvuoteen verrattuna, arvioi Viestinnän Keskusliitto ennusteessaan.

– Laimeakin kasvu on merkittävää, sillä viimeksi ala on kasvanut kahtena peräkkäisenä neljänneksenä vuonna 2011 eli viisi vuotta sitten. Näyttääkin siltä, että pitkään jatkunut liikevaihdon lasku on vaimentunut ja ala on siirtynyt laskusuhdanteesta matalasuhdanteeseen, sanoo Viestinnän Keskusliiton ekonomisti Elias Erämaja.

Koko kuluvan vuoden liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin vielä jäävän edeltävää vuotta alhaisemmalle tasolle (-1,7 %).

Media-alan liikevaihdosta suurin osa (64 %) kertyy kustannustoiminnasta, jonka murroksen voidaan katsoa alkaneen vuoden 2012 aikana. Kun toimialan kehitys on perinteisesti seurannut talouden yleistä kehitystä, on kehitys digitalisaation aiheuttaman murroksen myötä ollut viime vuosina kansantalouden yleistä kehitystä heikompaa.

Kustannustoiminnan liikevaihto kasvoi tämän vuoden kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä (+0,1 %). Viimeksi ala on kasvanut kahtena peräkkäisenä neljänneksenä vuonna 2011.

Koko vuoden 2016 liikevaihdon ennakoidaan kuitenkin vielä supistuvan edellisvuoteen nähden (-0,7 %).

Lasku hidastuu graafisessa teollisuudessa

Painoala kattaa noin neljänneksen (24 %) media-alan liikevaihdosta. Median murros on vaikuttanut eniten juuri painoalaan, jonka liikevaihto on laskenut vuosien 2012-2015 aikana keskimäärin noin 4,1 prosenttia vuodessa.

Painoala kuitenkin kasvoi pitkästä aikaa vuoden toisella neljänneksellä (+1,0 %), kun edellisen kerran kasvua syntyi vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä. Varsinaista suhdannemuutosta ei ole näköpiirissä, mutta lasku on selvästi hidastunut.

Hidastumisesta huolimatta painoalan koko vuoden 2016 liikevaihdon ennakoidaan vielä supistuvan huomattavasti (-2,9 %).

Radio- ja tv-toiminta pienessä kasvussa

Radio- ja televisiotoiminta kattaa reilun kymmenyksen (12 %) media-alan liikevaihdosta. Toimiala ei ole säästynyt media-alan myllerrykseltä täysin, mutta sähköisessä mediassa vaikutukset ovat olleet muita toimialoja lievemmät.

Tämän vuoden kolmannella neljänneksellä radio- ja tv-toiminnan ennakoidaan kasvaneen 0,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Koko vuoden 2016 radio- ja tv-toiminnan liikevaihdon ennakoidaan kasvavan 0,8 prosenttia edellisvuotisesta. Liikevaihdon maltillinen kasvu jatkunee myös ensi vuonna.